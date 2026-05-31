نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات وزارية حتى الآن بشأن شرائح مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2026-2027.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول اعتماد شرائح جديدة للمصروفات الدراسية غير صحيح، مشددًا على أن الوزارة لم تصدر أي قرارات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.

وأوضح المصدر أن إعلان شرائح المصروفات الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية يتم عادة خلال نهاية شهر يوليو من كل عام، بعد الانتهاء من الإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.