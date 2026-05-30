عند الحديث عن خسارة الوزن، غالبا ما تتجه الأنظار إلى أطباق السلطة باعتبارها الخيار الأول في الحميات الغذائية، ورغم أنها تتميز بانخفاض سعراتها الحرارية وقدرتها على تعزيز الشعور بالشبع، فإنها ليست الطعام الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه خلال رحلة إنقاص الوزن.

وهناك العديد من الأطعمة الأخرى التي تجمع بين القيمة الغذائية العالية والسعرات الحرارية المنخفضة، ما يجعلها خيارات مثالية للراغبين في التخلص من الوزن الزائد، بحسب Verywellhealth.

هل البيض ينقص الوزن؟

البيض من أكثر الأطعمة المشبعة، حيث تحتوي البيضة المسلوقة الواحدة على نحو 72 سعرة حرارية فقط، كما يوفر نسبة جيدة من البروتين الذي يساعد على التحكم في الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.

دور البطيخ في إنقاص الوزن

يتميز البطيخ بمحتواه المرتفع من الماء، ما يجعله خيارا منعشا ومنخفض السعرات الحرارية في الوقت نفسه، فالكوب الواحد منه يحتوي على أقل من 50 سعرة حرارية، ويساعد على الشعور بالامتلاء لفترات أطول دون إضافة كميات كبيرة من الطاقة إلى النظام الغذائي.

كيف يمكن للزبادي اليوناني أن ينقص الوزن؟

يتميز الزبادي اليوناني الخالي من الدسم بمحتواه المرتفع من البروتين، إذ يمنح الجسم نحو 23 جراما من البروتين في الكوب الواحد مقابل 129 سعرة حرارية تقريبا، ويساعد هذا المزيج على تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة ودعم الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن.

هل الأرز البني ينقص الوزن؟

رغم الاعتقاد السائد بأن الأرز لا يناسب الحميات الغذائية، فإن الأرز البني خيار جيد عند تناوله بكميات معتدلة، فكل نصف كوب منه يحتوي على نحو 120 سعرة حرارية، بالإضافة إلى الألياف والنشا المقاوم اللذين يساهمان في إبطاء عملية الهضم وتحسين التحكم في مستويات السكر بالدم.

هل البروكلي ينقص الوزن؟

البروكلي من أفضل الخضروات المناسبة للرجيم، إذ يحتوي الكوب الواحد منه على نحو 25 سعرة حرارية فقط، كما يتميز بغناه بالألياف والماء، الأمر الذي يساعد على تعزيز الإحساس بالشبع وتحسين عملية الهضم.

