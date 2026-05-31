كشف باحثون في جامعة مونتريال الكندية عن آلية جديدة لعمل دواء الميتفورمين، الشهير بعلاج داء السكري من النوع الثاني، قد تساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان وربما تعزيز طول العمر.

تأثير الميتفورمين على السرطان

وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة "eLife"، أن الميتفورمين يستهدف جزيء ATP5I، وحدة فرعية صغيرة من الإنزيم الميتوكوندري المسؤول عن إنتاج الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، جزيء الطاقة الأساسي في الخلايا.

وهذا الاكتشاف قد يفتح آفاقا جديدة لفهم تأثير الميتفورمين على استقلاب الطاقة، وبيولوجيا السرطان، والشيخوخة، وداء السكري.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، جيراردو فيربير، أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة مونتريال: "هناك الكثير لاكتشافه حول كيفية تأثير الميتفورمين على الخلايا".

وأجرى الفريق البحثي بقيادة فيربير، أندريا شميتزر وسيمون بيير جرافيل، تجارب على خلايا تفتقر إلى بروتين ATP5I، ووجد الباحثون أن هذه الخلايا أصبحت مقاومة لتأثير الميتفورمين، لكن عند إعادة البروتين إلى الخلايا، استعادت حساسيتها للدواء، ما يؤكد دور ATP5I كهدف مباشر للميتفورمين.

وقالت أندريا شميتزر: "هذا دليل على أن الاكتشافات الكبرى تحدث عند تقاطع التخصصات العلمية"، بينما أكد جرافيل أن الميتفورمين، على الرغم من استخدامه لأكثر من قرن، لا يزال يحمل أسرارا لم تكشف بعد، وأن نتائج الدراسة قد تفتح استراتيجيات علاجية جديدة تستهدف ATP5I مباشرة.

