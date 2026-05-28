مع ارتفاع درجات الحرارة في العديد من المناطق حول العالم، تتصدر نصائح شرب الماء المشهد للوقاية من الجفاف. لكن إحدى الطبيبات المتخصصات تقدم رؤية مختلفة تماماً، نقلاً عن ما ذكرته صحيفة "مترو".

الحليب أكثر فاعلية في الترطيب من الماء

تقول الدكتورة ناتاشا فرناندو، المديرة الطبية في "ميديتشيكس"، في نوتنغهام، إنجلترا، إن الحليب قد يكون أكثر فاعلية في ترطيب الجسم مقارنة بالماء، خاصة خلال موجات الحر الشديدة.

لماذا يساعد الحليب على ترطيب الجسم؟

وترجع هذه الفكرة إلى تركيبة الحليب الفريدة، حيث يحتوي على مزيج من البروتينات والدهون والسكريات، ما يبطئ عملية تفريغ السوائل من المعدة، ويساعد الجسم على الاحتفاظ بالسوائل لفترة أطول مقارنة بالماء الذي ينتقل بسرعة عبر الجهاز الهضمي، كما يحتوي الحليب على الصوديوم، الذي يساهم في تعزيز احتفاظ الجسم بالماء، وبالتالي دعم مستويات الترطيب والحد من خطر الجفاف.

بدائل نباتية ومصادر أخرى للترطيب

ولا تقتصر هذه الفائدة على حليب البقر فقط، إذ يمكن لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً الاستفادة من البدائل النباتية، وعلى رأسها حليب الصويا، الذي يحتوي على الكتروليتات تساعد بدورها في دعم ترطيب الجسم.

أطعمة ومشروبات تساعد على خفض حرارة الجسم

ومع ذلك، لا يُعد الحليب الخيار الوحيد لتعويض السوائل. إذ توصي الدكتورة فرناندو أيضاً بتناول البطيخ، وماء جوز الهند، والخيار أو عصيره، إلى جانب عصائر الفاكهة الطازجة المخففة بالماء، لما لها من دور في ترطيب الجسم والمساعدة على خفض حرارة الجسم.

المشروبات الساخنة وتأثيرها على حرارة الجسم

كما تُطرح نصيحة شائعة حول شرب المشروبات الساخنة مثل الشاي في الأجواء الحارة، وهي فكرة لها أساس علمي، فالمشروبات الساخنة قد تحفز التعرق، وعند تبخر العرق من سطح الجلد، يساعد ذلك على تبريد الجسم بشكل فعّال.

آراء علمية حول آلية التبريد

ويشير بعض الباحثين، من بينهم عالم أعصاب في جامعة كامبريدج، إلى أن تأثير المشروبات الساخنة في تنشيط آليات التبريد قد يفوق تأثيرها الحراري المباشر. كما يُفسر ذلك انتشار تناول الأطعمة الحارة في المناطق ذات المناخ الحار، حيث تساهم في زيادة التعرق وخفض حرارة الجسم.

متى تكون المشروبات الساخنة غير مناسبة؟

لكن هذه الآلية تعتمد على قدرة العرق على التبخر، فإذا كان الطقس رطباً جداً أو كانت الملابس ثقيلة وتمنع التبخر، فقد يؤدي المشروب الساخن إلى زيادة الإحساس بالحرارة بدلاً من التبريد، وفي هذه الحالة يظل الحليب البارد أو المشروبات الباردة خياراً أكثر ملاءمة.





