بعد انتهاء إجازة العيد والعودة إلى الروتين اليومي، قد يواجه كثيرون شعورا بالخمول وصعوبة في استعادة التركيز والعمل بنشاط، لكن هناك البسيطة والفعالة التي تساعدك على استعادة نشاطك وطاقة عملك تدريجيا.

لماذا تصبح العودة إلى العمل بعد الإجازة صعبة؟

ترجع صعوبة العودة إلى العمل إلى الانتقال المفاجئ من حالة الاسترخاء خلال الإجازة إلى ضغوط المهام اليومية، خلال فترة الراحة يعتاد الجسم على نمط أكثر هدوءا، مع انخفاض مستويات التوتر وتحسن جودة النوم، ما يجعل العودة السريعة إلى العمل بمثابة صدمة ذهنية خفيفة قد تؤدي إلى الشعور بانخفاض الطاقة والانزعاج.

تنظيم الأولويات بعد العودة

من الأخطاء الشائعة عند العودة للعمل محاولة إنهاء جميع المهام المتراكمة في وقت قصير، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالإجهاد، لذا يفضل ترتيب الأولويات وتحديد ما يحتاج إلى إنجاز فوري، وما يمكن تأجيله، لتجنب الضغط الزائد في العمل.

بداية سلسة بعد الإجازة

يجب أن يكون اليوم الأول بعد الإجازة خفيفا قدر الإمكان، مع التركيز على مراجعة المهام وتنظيم الجدول بدلا من الانشغال بالاجتماعات أو اتخاذ القرارات المهمة، يساعد هذا على استعادة وتيرة العمل تدريجيا دون شعور بالإرهاق.

التأقلم بعد العودة للعمل

خلال الأيام الأولى بعد الإجازة، من الطبيعي أن تكون الإنتاجية أقل من المعتاد، التكيّف مع هذا الانخفاض المؤقت يساعد على تقليل الإحباط ويجعل العودة إلى العمل أكثر هدوءا واستقرارا.

أخذ فترات راحة قصيرة خلال يوم العمل

الاستراحات القصيرة أثناء اليوم، مثل الابتعاد عن الشاشة لبضع دقائق أو المشي السريع، يُسهم في تنشيط الذهن وتقليل الضغط العصبي، ما ينعكس إيجابا على التركيز والإنتاجية.

البدء بالمهام البسيطة وتقليل شرب المنبهات

يفضل البدء بالمهام الروتينية الصغيرة التي تمنح شعورا بالإنجاز، مع تقليل الاعتماد على المنبهات مثل القهوة ومشروبات الطاقة بشكل تدريجي، للحفاظ على إيقاع النوم والطاقة خلال الأيام الأولى من العودة.

