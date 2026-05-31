أقام "غريب. م"، 41 عامًا، دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإنهاء علاقته الزوجية بعد ثلاث سنوات من الزواج، مبررًا طلبه بقوله: "قرفانة من بيتنا وبتقولي اختار أنا ولا عيلتك".

وقال الزوج في دعواه إنه تزوج بعد فترة تعارف قصيرة، واتفق مع زوجته منذ البداية على الإقامة داخل منزل العائلة بصورة مؤقتة لحين تحسن ظروفه المادية والانتقال إلى مسكن مستقل، مؤكدًا أنها وافقت على الأمر قبل الزواج ولم تبد أي اعتراض.

تفاصيل دعوى طلاق بسبب بيت العائلة

وأضاف "غريب" أمام المحكمة أن الأشهر الأولى من الزواج مرت بهدوء، قبل أن تبدأ الخلافات في الظهور تدريجيًا، موضحًا أن زوجته أصبحت ترفض البقاء داخل المنزل وتشتكي باستمرار من الحياة وسط أفراد الأسرة.

وأشار إلى أن زوجته كانت تردد عبارات اعتبرها جارحة له ولأسرته، قائلًا: "كل يوم خناقة بسبب بيت العيلة، وكانت تقولي: "أنا قرفانة من العيشة هنا.. لا أنا لعيلتك".

وأكد الزوج أن محاولاته لاحتواء الأزمة لم تتوقف، إذ سعى أكثر من مرة إلى إقناعها بالصبر لحين توفير شقة مستقلة، كما استعان بأفراد من الأسرتين للتقريب بين وجهات النظر وإنهاء الخلافات، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

مشاحنات زوجية يومية

وتابع أن الخلافات تطورت إلى مشاحنات يومية أثرت على استقرار المنزل، لافتًا إلى أن زوجته كانت ترفض المشاركة في المناسبات العائلية وتتعمد الانعزال داخل غرفتها، ما تسبب في حالة من التوتر الدائم داخل الأسرة.

واستكمل الزوج حديثه قائلًا: "كنت فاكر إنها فترة وهتعدي، لكن الموضوع بقى رفضًا كاملًا للحياة معايا بسبب السكن، وكل ما أطلب منها تهدى تقولي إنها مش هتكمل في بيت العيلة".

وأوضح الزوج أنه يمر بظروف مالية لا تسمح له حاليًا بشراء أو استئجار مسكن مستقل، وأنه لم يُخف هذا الأمر قبل الزواج، معتبرًا أن استمرار الخلافات أفقد العلاقة أي مساحة للتفاهم أو الاستقرار.

واختتم "غريب" دعواه أمام محكمة الأسرة بطلب الطلاق، مؤكدًا أنه لم يعد قادرًا على مواصلة الحياة الزوجية وسط نزاعات متكررة.

وحملت الدعوى رقم 741 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

