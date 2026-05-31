لإنتاج غواصات مسيّرة.. بريطانيا تبرم اتفاقًا جديدًا مع أمريكا وأستراليا

كتب : مصراوي

09:59 م 31/05/2026

لندن (أ ش أ)

وقعت بريطانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا اتفاقًا جديدًا ضمن شراكة "أوكوس" لتطوير تكنولوجيا عسكرية متقدمة، تركز على إنتاج غواصات مسيرة بهدف تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة بين الدول الثلاث.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن المشروع يتضمن تطوير أنظمة أسلحة وأجهزة استشعار يمكن استخدامها عبر مركبات بحرية غير مأهولة، مع توقع بدء تسليم أولى هذه التقنيات خلال العام المقبل، في إطار توجه البحرية الملكية البريطانية لاعتماد نموذج "هجين" يعتمد بشكل أكبر على الأنظمة غير المأهولة.

وأكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن المشروع يمثل خطوة مهمة في الدفاع الحديث، مشيرًا إلى أنه يعزز الأمن القومي ويدعم الصناعات الدفاعية المحلية ويقوي التعاون مع الحلفاء.

يأتي هذا الإعلان ضمن "الركيزة الثانية" من اتفاق أوكوس الذي يركز على تطوير التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، في وقت تواجه فيه هذه الركيزة انتقادات تتعلق ببطء تنفيذها.

بريطانيا أمريكا أستراليا غواصات مسيرة أوكوس

