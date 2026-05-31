تريزيجيه: منتخب مصر لن يكرر في مونديال 2026 ما حدث في روسيا

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الأسباب الحقيقية التي أدت إلى عدم وصوله إلى المكانة التي حققها محمد صلاح في الملاعب الأوروبية، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بالسهر أو عدم الالتزام كما يعتقد البعض وإنما بطبيعته الشخصية والصدامات المتكررة التي دخل فيها خلال مسيرته الاحترافية.

تعليق ميدو على مقارنته بمحمد صلاح



وقال ميدو في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيويدهات "إنستجرام":"في ناس قالت إن ميدو عشان كان بيسهر ويخرج مقدرش يوصل زي محمد صلاح، لكن المعلومات دي غلط صحيح عمري ما كنت ملتزم بنفس طريقة صلاح لكن دي مكنتش مشكلتي الحقيقية".



وأضاف:"مشاكلي كانت في الصدمات والخلافات مع رؤسائي أنا شخص يصعب ترؤسه، وكنت بدخل في خلافات عنيفة مع مدربين ورؤساء أندية كبار وكمان كنت باخد قرارات غلط مبنية على العواطف، ومكنتش بسمع نصائح الناس الأكبر مني".



وشدد ميدو على أن التزامه داخل الملعب لم يكن محل شك، قائلا: "عمري ما سبت نادي بسبب عدم الالتزام، وكل الناس اللي اشتغلت معاهم هيقولوا إن ميدو كان بيحب التمرين والشغل".



وتابع: "لو الزمن رجع بيا هاخد نفس المواقف بالضبط ومش هغيرها، لأن دي شخصيتي وأنا مقتنع بيها".



وعلق ميدو على الجدل الذي أثاره محمد صلاح بعد تصريحاته بشأن التضحيات التي قدمها من أجل النجاح في أوروبا، قائلا: "حاسس بالناس وعارف إن الظروف صعبة على الجميع لكن محمد صلاح آخر شخص ممكن ناخد كلامه بشكل سلبي في النهاية النجاح رزق، والمطلوب من كل واحد إنه يسعى ويجتهد".



واختتم: "الحياة صعبة على كل الناس وكل شخص عنده مشاكله وتحدياته، ومش شرط تكون المشاكل مادية فقط".

