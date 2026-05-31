مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

كاب فيردي

3 0
18:00

صربيا

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
22:30

السنغال

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

106 98
16:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"مش بسبب السهر والبنات".. ميدو يرد على مقارنته بمحمد صلاح

كتب : نهي خورشيد

08:06 م 31/05/2026 تعديل في 08:07 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    احمد حسام ميدو
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسام ميدو (1)
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسام ميدو مع منتخب مصر 2006 (3)
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسام ميدو مع منتخب مصر 2006 (2)
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسام ميدو (4)
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسام ميدو (2)
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسام ميدو (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الأسباب الحقيقية التي أدت إلى عدم وصوله إلى المكانة التي حققها محمد صلاح في الملاعب الأوروبية، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بالسهر أو عدم الالتزام كما يعتقد البعض وإنما بطبيعته الشخصية والصدامات المتكررة التي دخل فيها خلال مسيرته الاحترافية.

تعليق ميدو على مقارنته بمحمد صلاح


وقال ميدو في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيويدهات "إنستجرام":"في ناس قالت إن ميدو عشان كان بيسهر ويخرج مقدرش يوصل زي محمد صلاح، لكن المعلومات دي غلط صحيح عمري ما كنت ملتزم بنفس طريقة صلاح لكن دي مكنتش مشكلتي الحقيقية".


وأضاف:"مشاكلي كانت في الصدمات والخلافات مع رؤسائي أنا شخص يصعب ترؤسه، وكنت بدخل في خلافات عنيفة مع مدربين ورؤساء أندية كبار وكمان كنت باخد قرارات غلط مبنية على العواطف، ومكنتش بسمع نصائح الناس الأكبر مني".


وشدد ميدو على أن التزامه داخل الملعب لم يكن محل شك، قائلا: "عمري ما سبت نادي بسبب عدم الالتزام، وكل الناس اللي اشتغلت معاهم هيقولوا إن ميدو كان بيحب التمرين والشغل".


وتابع: "لو الزمن رجع بيا هاخد نفس المواقف بالضبط ومش هغيرها، لأن دي شخصيتي وأنا مقتنع بيها".


وعلق ميدو على الجدل الذي أثاره محمد صلاح بعد تصريحاته بشأن التضحيات التي قدمها من أجل النجاح في أوروبا، قائلا: "حاسس بالناس وعارف إن الظروف صعبة على الجميع لكن محمد صلاح آخر شخص ممكن ناخد كلامه بشكل سلبي في النهاية النجاح رزق، والمطلوب من كل واحد إنه يسعى ويجتهد".


واختتم: "الحياة صعبة على كل الناس وكل شخص عنده مشاكله وتحدياته، ومش شرط تكون المشاكل مادية فقط".

إقرأ أيضاً:

قبل رحيله إلى أوروبا.. الأهلي يحسم ملف بلال عطية

بعد رحيله عن السيتي.. جوارديولا يفاجئ الجميع بظهور بعيد عن كرة القدم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح أحمد حسام ميدو منتخب مصر الزمالك

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
رامي صبري يعلق على تصريحاته المثيرة للجدل عن الملحنين: "الموضوع صعب"
زووم

رامي صبري يعلق على تصريحاته المثيرة للجدل عن الملحنين: "الموضوع صعب"
حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدًا وأمطار وشبورة على هذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدًا وأمطار وشبورة على هذه المناطق
بعد هروب العجل وسقوط الخروف.. إصابة فيفي عبده بكسر في القدم (فيديو)
زووم

بعد هروب العجل وسقوط الخروف.. إصابة فيفي عبده بكسر في القدم (فيديو)
اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. ماذا يحدث لجسمك بعد ترك آخر سيجارة؟
نصائح طبية

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. ماذا يحدث لجسمك بعد ترك آخر سيجارة؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026