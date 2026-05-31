أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري في جنوب لبنان، مشددًا على أن فرنسا ستواصل دعمها للسلطات اللبنانية في جهودها الرامية إلى استعادة سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

وأضاف ماكرون، عبر حسابه على منصة "إكس"، عقب إجرائه اليوم الأحد سلسلة اتصالات مع عدد من قادة الشرق الأوسط- أنه فيما يتعلق بالاستقرار الإقليمي، "يجب أن يبدأ ذلك بلبنان، حيث من الضروري أن تصمت جميع الأسلحة بشكل نهائي".

وأوضح أنه وجّه إلى القادة الرسالة نفسها، والتي تتمثل في ضرورة التوصل سريعًا إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، واغتنام الفرصة الحالية، مع إعطاء الأولوية لإبرام وقف لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز فورًا دون أي شروط وبما يتوافق مع القانون الدولي.

وأشار إلى أهمية مواصلة المحادثات لاحقًا للتوصل إلى اتفاق شامل وقوي بشأن القضايا الأخرى، لا سيما البرنامجين النووي والصاروخي، فضلًا عن تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وشدد ماكرون على أن فرنسا تقف على أهبة الاستعداد للقيام بدورها الكامل في هذا الصدد، من خلال المساهمة في استئناف حركة الملاحة البحرية عبر البعثة متعددة الجنسيات المستقلة التي أُنشئت بالتعاون مع المملكة المتحدة، ودعم المحادثات النووية بخبرتها وقدراتها، والمشاركة في إرساء إطار أمني إقليمي ضروري بالتنسيق مع الشركاء.