يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تشغيل التكييف أو المراوح عند ارتفاع درجات الحرارة، لكن هل فكرت يوما في تأثير هذه الأجهزة على جسمك وصحتك؟

ماذا يفعل الحر الشديد بالجسم؟

يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تغير طريقة عمل الجسم، فعندما ترتفع درجات الحرارة، يتعرق الجسم أكثر ليبرد، مما يؤدي إلى فقدان السوائل، وبالتالي فقدان الأملاح الأساسية.

كما أن التعرض باستمرار لدرجات الحرارة المرتفعة قد يؤدي إلى الجفاف والتعب والدوار، وفي الحالات الشديدة، إلى إجهاد الأعضاء.

ما الفرق بين التكييف والمروحة؟

يساعد التكييف على التبريد عن طريق خفض درجة الحرارة والرطوبة، وهذا ما يجعله فعال للغاية في درجات الحرارة المرتفعة، وخاصة عندما تتجاوز 40 درجة مئوية.

بالرغم من أن كلا من التكييف والمراوح توفر الراحة، إلا أنها تعمل بطرق مختلفة وقد تؤثر سلبا على الصحة، لذا، فإن الخيار الأكثر صحة يعتمد على كيفية استخدام كل منهما.

وانخفاض الرطوبة قد يسبب جفاف الجلد والعينين والحلق، لذا يستيقظ الكثيرون وهم يعانون من تهيج وحكة في الأنف، وأيضا قد يتراكم الجفاف تدريجيا لأن الجسم يتعرق بشكل أقل، ولكنه لا يزال يفقد السوائل.

وقد تؤدي فلاتر التكييف غير النظيفة أو منخفضة الجودة إلى انتشار الغبار والمواد المسببة للحساسية، ومع مرور الوقت، يسبب ذلك مشكلات تنفسية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الحساسية.

وهناك أيضا مشكلة التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، فالانتقال من غرفة باردة إلى حرارة خارجية شديدة قد يرهق الجسم، وغالبا ما يؤدي إلى الصداع أو الشعور بالتعب.

ومع ذلك، عند استخدامها بشكل صحيح، تظل أجهزة التكييف واحدة من أكثر الأدوات فعالية ضد الحرارة الخطيرة، وفقا لـ "هيلث".

المراوح: ليست آمنة دائما

تعمل المراوح بطريقة مختلفة، فهي لا تخفض درجة الحرارة، بل تحرك الهواء حول الجسم، مما يساعد على تبخر العرق بشكل أسرع.

وهذا الحل فعال في درجات الحرارة المعتدلة، لكن عندما ترتفع درجات الحرارة فوق درجة حرارة الجسم، قد تسبب المراوح ضررا أكثر من نفعها.

وقد يؤدي تدفق الهواء الساخن باستمرار إلى زيادة التعرض للحرارة بدلا من تقليلها.

وفي درجات الحرارة المرتفعة جدا، قد لا تمنع المراوح الأمراض المرتبطة بالحرارة، بل تزيد من حدة الجفاف في بعض الأحيان.

وفي درجات الحرارة المرتفعة للغاية، يمكن للمراوح أن تدور الهواء الساخن، مما يسبب حدوث الإجهاد الحراري.

ومع ذلك، تظل المراوح مفيدة عند استخدامها مع التهوية، فالنوافذ المفتوحة والتهوية الجيدة، والغرف المظللة، كلها عوامل تجعل المراوح فعالة دون إجهاد الجسم.

أي الخيارين يوفر حماية أفضل للجسم؟

يعتمد اختيار الوسيلة الأنسب للتبريد على الظروف المحيطة ودرجة الحرارة، وعندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، خاصة عند تجاوز 40 درجة مئوية، يعد التكييف الخيار الأكثر أمانا، إذ يساعد على خفض حرارة الجسم وتقليل مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري والأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، لكن يجب استخدامه بشكل صحيح.

والأمر لا يقتصر على الراحة فقط، لأن ذلك قد يؤدي إلى الجفاف وآلام العضلات ومشكلات الجلد، لذا، من الضروري يجب توخي الحذر أثناء الحر الشديد.

تعمل المراوح بشكل جيد في الأجواء المعتدلة أو عند استخدامها مع تدفق هواء جيد، لكن لا ينبغي الاعتماد عليها وحدها خلال موجات الحر.

لذا، يفضل استخدام التكييف خلال ساعات ذروة الحرارة، والمراوح عندما تنخفض درجات الحرارة قليلا، ولكن تأكد من وجود تهوية مناسبة.

كيفية استخدام كليهما دون الإضرار بصحتك؟

-يجب ضبط درجة حرارة التكييف بين ٢٤ و ٢٦ درجة مئوية، وهذا يمنع التبريد المفرط والجفاف.

-تنظيف الفلاتر بانتظام لمنع تراكم الغبار، والصيانة كل ثلاثة أشهر تسهم في الحفاظ على جودة هواء آمنة.

-تجنب الجلوس مباشرة تحت تيار الهواء البارد، فقد يؤدي ذلك إلى تيبس العضلات أو الألم.

-الحفاظ على رطوبة الجسم للوقاية من الإصابة بالجفاف.

-استخدام المراوح في الغرف جيدة التهوية، فالمروحة في غرفة مغلقة وحارة لن تؤدي إلا إلى زيادة دوران الحرارة.