هل هناك نية لرفع أسعار الكشف الطبي؟.. نقيب الأطباء يوضح

كتب : حسن مرسي

10:05 م 31/05/2026

هل هناك نية لرفع أسعار الكشف الطبي؟

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام أطباء مصر، أن مقترح الأمين العام المساعد للنقابة برفع قيمة الكشف الطبي إلى 500 جنيه للأخصائي وألف جنيه للاستشاري لم يناقش من الأساس داخل النقابة.

وأضاف عبد الحى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هذه التصريحات غير مقصودة ولا مدروسة، ولا توجد أي نية لهذا الأمر، ولا اتفاق عليه، مؤكدًا أن الكلام ليس له أي أساس من الصحة.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن العديد من الأطباء يلجئون إلى استقبال عدد كشوف أكثر من المعتاد يوميًا، في مقابل عدم رفع سعر الكشف على مرضاهم، تخفيفًا عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتابع أن "المرضى بيلجأوا للقطاع الخاص لأن مستشفيات الحكومة مش بتقدم الخدمة اللي نتمناها، والطبيب بيلجأ للقطاع الخاص بسبب ضعف مرتبات الحكومة"، مشيرًا إلى أن هذه هي المعادلة الصعبة التي يعاني منها الجميع.

وشدد الدكتور أسامة عبد الحي على أن العلاج الحقيقي ليس في رفع أو تخفيض سعر الكشف، بل في تحسين الخدمات بالمستشفيات الحكومية وزيادة ميزانية الصحة وتحسين دخل الأطباء، مشيرًا إلى أن هذا هو الإصلاح الحقيقي.

وأكد نقيب الأطباء على ضرورة التوسع في التأمين الصحي الشامل ليشمل الجمهورية كلها، فهذا هو الحل الجذري لأزمة الخدمات الصحية في مصر، وليس تعديل أسعار الكشوف التي ترهق المواطن دون حلول حقيقية.

نقابة أطباء أسامة عبد الحي كشف طبي

