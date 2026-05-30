مع الانتشار الواسع للمنتجات المقاومة للماء والبقع، مثل المقالي غير اللاصقة والملابس الحديثة، تتزايد التحذيرات العلمية من التعرض لما يُعرف بـ"المواد الكيميائية الأبدية" أو مركبات PFAS.

ما هي المواد الكيميائية الأبدية؟

المواد الكيميائية الأبدية هي مواد صناعية تدخل في تصنيع العديد من المنتجات اليومية، مثل المقالي غير اللاصقة، والملابس المقاومة للماء، والأقمشة الطاردة للبقع.

وحذر تقرير حديث نشره موقع "هاف بوست" من المخاطر الصحية المرتبطة بالمواد الكيميائية الأبدية.

وأوضح التقرير أن هذه المركبات تستخدم منذ عقود بسبب قدرتها على مقاومة الدهون والماء والبقع، إلا أنها تتحلل ببطء شديد، ما يؤدي إلى تراكمها تدريجيا في البيئة وأجسام البشر.

وبحسب التقرير، ربطت دراسات علمية التعرض المستمر لهذه المواد بزيادة مخاطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، من بينها بعض أنواع السرطان، وأمراض الكبد والكلى، إضافة إلى اضطرابات النمو والتشوهات الخلقية.

كيف يمكن تقليل التعرض للمواد الكيميائية الأبدية؟

وقالت تاشا ستويبر، الباحثة المتخصصة في العلوم البيئية بمجموعة العمل البيئي، إن تقليل التعرض لهذه المواد لا يتطلب إجراءات معقدة، مؤكدة أن غسل اليدين جيدا قبل تناول الطعام يعد من أبسط وأكثر الوسائل فعالية للحد من انتقال هذه المركبات إلى الجسم.

وأوضحت أن جزيئات "PFAS" قد تلتصق بالغبار المنزلي، ثم تنتقل بسهولة إلى اليدين ومنها إلى الطعام أثناء الأكل، ما يجعل النظافة اليومية خطوة مهمة لتقليل التعرض لها.

كما أوصت باستخدام المكانس الكهربائية المزودة بفلتر "HEPA"، للمساعدة في تقليل تراكم الغبار المحمل بهذه المواد داخل المنازل، خاصة أن المركبات الكيميائية قد تنفصل تدريجيا عن المنتجات المنزلية وتستقر في الهواء والغبار.

وأشار التقرير أيضا إلى أهمية استخدام فلاتر مياه متعددة المراحل أو أنظمة "التناضح العكسي"، لقدرتها على تقليل مستويات هذه المواد في مياه الشرب.

وفي السياق ذاته، نصحت ستويبر بتجنب شراء المنتجات التي تحمل عبارات مثل "مقاوم للبقع" أو "مقاوم للماء"، لأن هذه الخصائص غالبا ما تعتمد على استخدام "المواد الكيميائية الأبدية".

