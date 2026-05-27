مع الإقبال على تناول اللحوم والأطعمة المالحة والدسمة خلال أيام عيد الأضحى، قد يرتفع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص دون ملاحظة واضحة، خاصة أن ارتفاع الضغط يُعرف بـ«القاتل الصامت» بسبب ظهور أعراضه بشكل غير مباشر في كثير من الحالات.

ووفقًا لموقع Mayo Clinic، فإن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم والدهون خلال الولائم قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت أو مفاجئ في ضغط الدم، خصوصًا لدى مرضى الضغط أو الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

1- الصداع المتكرر

يُعد الصداع، خاصة في مؤخرة الرأس، من أبرز العلامات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم المفاجئ.

2- الدوخة وعدم الاتزان

قد يشعر البعض بدوار خفيف أو فقدان مؤقت للاتزان نتيجة اضطراب تدفق الدم.

3- زغللة وتشوش الرؤية

ارتفاع الضغط قد يؤثر على الأوعية الدموية الدقيقة بالعين، مما يسبب تشوشًا مؤقتًا في الرؤية.

4- ضيق التنفس

يمكن أن يؤدي ارتفاع الضغط إلى زيادة الضغط على القلب، ما يسبب صعوبة في التنفس بعد تناول الوجبات الثقيلة.

5- خفقان القلب

يشعر بعض الأشخاص بسرعة أو اضطراب في ضربات القلب نتيجة ارتفاع الضغط أو زيادة الأملاح بالجسم.

6- الإرهاق والتعب المفاجئ

قد يسبب ارتفاع ضغط الدم شعورًا عامًا بالإجهاد والخمول دون سبب واضح.

7- احمرار الوجه والتعرق

في بعض الحالات يظهر احمرار بالوجه مع زيادة التعرق والشعور بالسخونة.

8- ألم الصدر

يُعد ألم الصدر من الأعراض الخطيرة التي تستدعي التدخل الطبي الفوري، خاصة إذا ترافق مع ضيق تنفس أو دوخة.

نصائح لتجنب ارتفاع الضغط بعد الولائم

ينصح الخبراء بتقليل الملح والدهون، وشرب كميات كافية من المياه، وتجنب الإفراط في تناول اللحوم، مع ممارسة المشي الخفيف بعد الوجبات للحفاظ على استقرار ضغط الدم.

