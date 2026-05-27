هل يجب الصوم وتأخير الإفطار حتى صلاة عيد الأضحى؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب : علي شبل

04:06 ص 27/05/2026

الشيخ محمد كمال

هل يجب الصوم أو عدم تناول شيء من الطعام أو الشراب من الفجر حتى الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى؟.. سؤال يشغل بال الكثيرين، تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

حكم تأخير الإفطار حتى صلاة عيد الأضحى

في رده، أوضح أمين الفتوى، في مقطع فيديو نشرته الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلًا: الصوم وتأخير الإفطار حتى صلاة عيد الأضحى ليس بواجب، ولكن يُسن ذلك عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
واستشهد كمال بأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني.

حكم الإفطار قبل صلاة عيد الأضحى

ولفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفطر إلا بعد صلاة عيد الأضحى، فإذا رجع كان يأكل من أضحيته.
وأضاف كمال أن الإفطار قبل صلاة عيد الأضحى ليس فيه شيء، والأفضل هو السنة عن النبي وهو الإمساك حتى أداء صلاة العيد.. والله أعلم.

