في ظل تزايد الاعتماد على حقن التخسيس كأحد الخيارات الحديثة لعلاج السمنة، يطرح كثيرون تساؤلًا مهمًا حول مدى أمان هذه الأدوية، ودورها الحقيقي في إنقاص الوزن، وما إذا كانت تكفي وحدها لتحقيق نتائج مستدامة.

وفي تصريح خاص لـ"مصراوي"، أوضحت الدكتورة نيڤين حجازي، أخصائي التغذية الإكلينيكية ومدرس التغذية العلاجية بالجامعة المصرية الصينية، أن فهم السمنة كمرض مرتبط بالالتهاب المزمن منخفض الدرجة غيّر كثيرًا من أساليب العلاج التقليدية.

لماذا لم تعد السمنة تُعامل كزيادة وزن فقط؟

تشير الطبيبة إلى أن السمنة لم تعد تُفهم باعتبارها مجرد تراكم للدهون، بل حالة مرضية معقدة ترتبط باضطرابات التمثيل الغذائي والالتهاب داخل الجسم.

ما دور الخلايا الدهنية في هذه العملية؟

توضح أن الخلايا الدهنية المتضخمة تفرز مواد التهابية مثل TNF-α وIL-6، وهو ما يؤدي إلى حالة التهاب مزمن منخفض الدرجة.

وما نتائج هذا الالتهاب؟



قد يترتب عليه:

زيادة مقاومة الإنسولين

اضطراب وظائف الأوعية الدموية

ارتفاع خطر أمراض القلب

زيادة احتمالات الإصابة بالكبد الدهني



كيف يساهم علاج الالتهاب في تحسين السمنة؟

تؤكد الدكتورة نيڤين حجازي أن استهداف الالتهاب المزمن أصبح جزءًا مهمًا من بروتوكولات علاج السمنة الحديثة، وليس علاجًا مستقلًا بحد ذاته.

هل يساعد تقليل الالتهاب في إنقاص الوزن؟

بحسب التوضيح، فإن خفض مستويات الالتهاب قد يُحسن من استجابة الجسم للإنسولين ويُساعد في تحسين كفاءة التمثيل الغذائي، بما يدعم فقدان الوزن عند تطبيقه ضمن خطة علاجية شاملة.

هل يمكن الاعتماد عليها وحدها؟

تؤكد أن هذه الأدوية ليست بديلًا عن نمط الحياة الصحي، وإنما تُستخدم كجزء من برنامج علاجي متكامل.

كيف تساعد التغذية المضادة للالتهاب في علاج السمنة؟

توضح أن النظام الغذائي يلعب دورًا محوريًا في تقليل الالتهاب وتحسين الحالة الأيضية، وذلك من خلال:

تقليل الدهون المشبعة والسكريات

زيادة الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا-3

الإكثار من الخضروات والفواكه

ما الخلاصة الطبية في التعامل مع السمنة؟

تختتم الطبيبة تصريحها بالتأكيد على أن مضادات الالتهاب، سواء عبر الأدوية أو التغذية، لا تُعد علاجًا منفردًا للسمنة، لكنها تمثل جزءًا من منظومة علاجية متكاملة تشمل النظام الغذائي والنشاط البدني والأدوية الحديثة عند الحاجة.

وتشدد على أن الهدف الأساسي هو التعامل مع السمنة باعتبارها مرضًا التهابيًا معقدًا، وليس مجرد زيادة في الوزن.

