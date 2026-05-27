ناسا تٌطلق المرحلة الأولى من مشروع إنشاء قاعدة بشرية على القمر.. ما السبب؟

كتب : وكالات

03:21 ص 27/05/2026 تعديل في 03:27 ص

أطلقت ناسا المرحلة الأولى من مشروع إنشاء قاعدة قمرية واسعة، عبر منح عقود بمئات ملايين الدولارات لشركات أمريكية لتطوير مركبات هبوط وروبوتات وطائرات مسيرة ستعمل على سطح القمر.

وقالت الوكالة، إن المشروع يأتي بعد أسابيع من نجاح مهمة أرتميس 2 التي حققت رقما قياسيا في التحليق حول القمر، ويمهد لأول هبوط بشري ضمن برنامج "أرتميس" في السنوات المقبلة.

وبموجب العقود الجديدة، ستتولى شركة بلو أوريجين التابعة للملياردير جيف بيزوس تطوير مركبتي هبوط لنقل مركبات التنقل القمرية إلى منطقة قرب القطب الجنوبي للقمر.

كما ستصنع شركتا أسترو لاب ولونار أوتبوست المركبات الجوالة، بينما ستتولى فايرفلاي إيروسبيس إرسال أول طائرات مسيرة إلى القمر بعد نجاحها السابق في الهبوط عليه.

وتهدف ناسا إلى إيصال هذه المعدات قبل هبوط أول رواد فضاء على القمر ضمن مهمة أرتميس 3 المتوقع تنفيذها بحلول 2027، على أن يبدأ بناء البنية التحتية الدائمة للقاعدة، بما في ذلك شبكة الطاقة، اعتباراً من 2029.

وتتوقع الوكالة أن تصبح القاعدة جاهزة لاستقبال رواد فضاء لفترات طويلة خلال ثلاثينيات القرن الحالي، وفقا لسكاي نيوز.

