واقعة "تأشيرات الحج السياحي" ..3 قرارت من النيابة بشأن "عصابة العُملة"

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، حجز 4 متهمين في قضية "عصابة تأشيرات الحج السياحي" لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا عما إذا كان أيا من المتهمين يقومون بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي من عدمه، وبيان عما إذا كانت الواقعة فى مجملها واقعة نصب من عدمه.

3 قرارات حاسمة لمواجهة عصابة الحج

وكلفت النيابة مأمور الضبط إيداع مبلغ مالي خمسة وعشرون مليون وتسعمائة وتسعون ألف جنيه مصري داخل الحساب الخاص بنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالبنك المركزى المصرى (المبلغ المضبوط بحوزة المتهمين).

كما أمرت النيابة توريد "مائة وخمسة وتسعون ألف ومائة وواحد وعشرون دولار أمريكي" داخل الحساب الدولار الأمريكي الخاص بنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالبنك العربي الافريقي(المبلغ المضبوط بحوزة المتهمين)، لحين الفصل في الدعوى.

وطلب الدفاع الحاضر أحمد زهراء المحامي، إخلاء سبيل موكليه (المتهمين)، لانتفاء صلتهم بالواقعة كونهم وسطاء فى استخراج تأشيرات الحج السياحي ونظرا للضوابط المملكة العربية السعودية في عدد الحجاج تعذر إستخراج باقى التأشيرات، كما أصر على طلب جدية تحريات الإدارة العامة للأموال العامة حول الواقعة لتحديد دور المتهمين.

كمين نص الليل ..أوقع العصابة

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية وأمن القاهرة، القبض على 4 متهمين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي شراء العملة خارج البلاد بأقل من قيمتها في السوق المصرفي.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين "محمد.أ"، و"صفاء.أ"، و"ماجد.م"، و"عمر.ع"، على مبلغ مالي قدره مليون ومائتا ألف جنيه مصري (1,200,000 جنيه)، بحوزة الثالث مبلغ مالي قدره 100,000 دولار، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالنصب على أحد الأشخاص والاستيلاء منه على المبالغ المالية محل الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث "ماجد.م".

دولارات وريالات سعودية

وأمام رجال المباحث، اعترف المتهمان الأول والثانية "محمد.أ" و"صفاء.أ" بأنهما اتفقا مع المجني عليه على استلام مبلغ مالي منه قدره 20 مليون جنيه مصري، مقابل تسليم أحد ذويه مبلغ 2 مليون ريال سعودي بدولة السعودية، حيث قاما بوضع فرق سعر للريال الواحد أقل من سعر السوق المصرفي بـ4 جنيهات، وذلك لإيهام المجني عليه ودفعه لتسليم المبلغ.

وأوضح المتهمان الأول والثانية في اعترافاتهما أنهما استلما مبلغًا قدره 100 ألف دولار و11 مليونًا و800 ألف جنيه، بإجمالي 17 مليون جنيه، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثالث "ماجد.م".

وأقر المتهم الثالث "ماجد" بما اعترف به المتهمان الأول والثانية، وأضاف أنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي شراء العملة خارج البلاد بأقل من قيمتها في السوق المصرفي.

اعترافات صادمة ومصير مجهول

وأقر المتهمون جميعًا أنهم قاموا بالنصب على المجني عليه والاستيلاء منه على المبالغ المالية محل الواقعة، وأنهم تحصلوا على مبلغ 10 ملايين و800 ألف جنيه من تلك الواقعة.

وذكر المتهمون أنهم مارسوا وقائع نصب مماثلة لتلك الواقعة، وحصلوا على ملايين الجنيهات بتلك الطريقة.

