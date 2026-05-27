تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لاستعدادات المحافظات وآليات المتابعة المركزية التي ينفذها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بالتنسيق الكامل مع مراكز الأزمات والشبكة الوطنية بالمحافظات وغرف العمليات المركزية وفرق الرصد والمتابعة الميدانية.

وفي إطار المتابعة المركزية المستمرة، تم عقد اجتماع الثلاثاء، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، لمراجعة خطط الاستعداد ورفع درجة الجاهزية بالمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ومتابعة تفعيل غرف العمليات ومراكز الأزمات وربطها بمنظومة المتابعة المركزية بالوزارة؛ لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية أحداث طارئة أو شكاوى على مدار 24 ساعة.

منظومة متابعة وتشغيل على مدار الساعة في عيد الأضحى

أوضح التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض من الدكتور سعيد حلمي أن الوزارة فعلت منظومة متابعة وتشغيل على مدار الساعة لمتابعة درجة جاهزية الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظات خلال فترة العيد، وربط غرف العمليات بالمحافظات مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة من خلال منظومة متابعة لحظية وربط مباشر على مدار الساعة، بما يضمن سرعة رصد أية أحداث طارئة أو معوقات والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار رئيس قطاع التخطيط، إلى أن منظومة المتابعة المركزية تشمل مراجعة جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم التشغيل، إلى جانب متابعة انتظام عمل المرافق الحيوية والخدمات الجماهيرية واستمرار تقديمها بالكفاءة المطلوبة طوال فترة الإجازة.

تكثيف الحملات على الأسواق في إجازة العيد

أضاف التقرير أن مركز السيطرة يتابع بصورة دورية جهود مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالمحافظات، فيما يتعلق بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية وجودة المنتجات المعروضة، وعدم وجود أية ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد.

وأكد التقرير أن المتابعة الميدانية تشمل كذلك رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتعامل الفوري مع أية تراكمات أو تجمعات للمخلفات، خاصة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات والشوارع والمحاور الرئيسية، إلى جانب متابعة إزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالمناطق ذات الكثافات المرتفعة.

التصدي لمخالفات البناء والتعديات خلال إجازة العيد

فيما يتعلق بالحفاظ على الانضباط العمراني، شددت الدكتورة منال عوض على التعامل الفوري والحاسم مع أية تعديات أو مخالفات يتم رصدها خلال إجازة العيد، مع تنفيذ الإزالة الفورية في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعدم السماح باستغلال فترة الإجازات في تنفيذ أي أعمال مخالفة أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع المتابعة اللحظية للموقف من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ للتأكد من تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

رفع درجة الاستعداد بالمجازر الحكومية

فيما يخص المجازر الحكومية، أكد التقرير أنه يتم متابعة رفع درجة الاستعداد بالمجازر والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية لاستقبال الأضاحي، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية والبيطرية المنظمة لأعمال الذبح، ومنع الذبح العشوائي خارج المجازر المعتمدة؛ حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، إلى جانب تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والوحدات المحلية.

وأشار التقرير إلى أن فرق الرصد والمتابعة الميدانية بالمحافظات تقوم بالمرور المستمر على مواقع الخدمات والمرافق الحيوية، مع موافاة مركز السيطرة بالوزارة بتقارير دورية تتضمن الموقف التنفيذي ومستوى الجاهزية ونسب التعامل مع أية شكاوى أو أحداث طارئة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحقيق أعلى درجات التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار انعقاد غرف العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة طوال فترة عيد الأضحى المبارك؛ لضمان استقرار الخدمات العامة ورفع درجة الجاهزية التنفيذية وتحقيق الانضباط العام بكافة المحافظات خلال فترة العيد.