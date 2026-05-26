أحمد الضبع

يقع كثير من الأشخاص في أخطاء يومية أثناء تخزين الطعام داخل الثلاجة، ما قد يؤدي إلى فساد الأطعمة سريعا أو فقدان قيمتها الغذائية، وأحيانا يزيد من فرص نمو البكتيريا والتعرض للتسمم الغذائي.

وقال الدكتور معتمد جمال، أخصائي التغذية العلاجية، إن طريقة حفظ الطعام داخل الثلاجة لا تقل أهمية عن جودة الطعام نفسه، موضحا أن بعض العادات الخاطئة قد تؤثر على سلامة الغذاء وصحة الأسرة.

ما العادات الخاطئة التي قد تؤثر على سلامة الغذاء؟

وأشار جمال في تصريحات لمصراوي إلى أبرز الأخطاء الشائعة عند تخزين الطعام في الثلاجة، والتي تشمل:

وضع الطعام الساخن مباشرة داخل الثلاجة

إدخال الأطعمة الساخنة فورا إلى الثلاجة قد يرفع درجة حرارتها الداخلية، ما يؤثر على سلامة باقي الأطعمة ويساعد على نمو البكتيريا.

تكديس الأطعمة بشكل عشوائي

تكديس العبوات والأطعمة يمنع توزيع الهواء البارد بشكل جيد، ما يؤدي إلى تفاوت درجات التبريد وفساد بعض الأطعمة بسرعة.

حفظ الطعام دون تغطية

ترك الطعام مكشوفا داخل الثلاجة قد يسبب انتقال الروائح والبكتيريا بين الأطعمة، بالإضافة إلى فقدان الرطوبة وتغير الطعم.

تجاهل مدة صلاحية الطعام المطهي

الاحتفاظ ببقايا الطعام لفترات طويلة داخل الثلاجة يزيد من خطر نمو البكتيريا، لذلك يفضل استهلاك الطعام المطهي خلال 3 إلى 4 أيام كحد أقصى.

وأكد أخصائي التغذية العلاجية أهمية ضبط درجة حرارة الثلاجة، وتنظيفها بشكل دوري، مع الحرص على استخدام عبوات محكمة الغلق للحفاظ على جودة الطعام وسلامته.

