بالبالونات.. تجهيز 87 ساحة رياضية لأداء صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ- صور

كتب : إسلام عمار

03:38 ص 27/05/2026
    أثناء التجهيزات
    بالونات لاستقبال المصلين
    تجهيز المعدات
    تجهيز ملعب بمركز شباب لصلاة عيد الاضحى
    التجهيزات لصلاة عيد الأضحى
    خلال التجهيزات

أنهت مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، استعداداتها المكثفة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز 87 ساحة داخل الهيئات الشبابية والرياضية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

تأتي تلك الاستعدادات برعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تواصل أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع المؤدية إلى مراكز الشباب والأندية التي تضم ساحات للصلاة، بهدف تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لأداء شعائر عيد الأضحى.

وأشار إلى مشاركة متطوعي وزارة الشباب والرياضة في تنظيم واستقبال المواطنين داخل الساحات، إلى جانب تفعيل مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحت إشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.

وأوضح أنه جرى توجيه الإدارات الفرعية وغرف العمليات بمتابعة تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وفق الكود المصري لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة.

وقال إنه انطلقت لجان المتابعة لمراجعة تطبيق اشتراطات السلامة بمراكز شباب قلين، ومحلة دياي، والتنمية الشبابية بمدينة فوه، إلى جانب نادي بيلا الرياضي، مع رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى وتقديم الخدمات الترفيهية للأعضاء والمترددين.

عيد الأضحى أخبار كفر الشيخ ساحات صلاة العيد

