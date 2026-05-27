أنهت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، استعداداتها المكثفة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز 423 ساحة بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئة الأجواء المناسبة لإقامة الشعائر الدينية.

وشملت أعمال التجهيز تنفيذ حملات موسعة لنظافة الساحات وتطهيرها، إلى جانب تزيينها وإبراز مظاهر البهجة بها، مع تنظيم المداخل والمخارج وتنسيق أماكن الصفوف، بما يضمن خروج صلاة العيد بصورة حضارية وروحانية تليق بالمناسبة المباركة.

وجرى تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب ترتيب الواعظات للإشراف على مصليات السيدات وتنظيمها، بما يحقق الهدوء والانضباط داخل الساحات.

من جانبه، قال الشيخ رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، إن حملات التجهيز والنظافة بكافة الإدارات التابعة لها مستمرة مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لاستقبال المصلين داخل الساحات والمساجد، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المعتدل وترسيخ القيم الدينية السمحة.