تعمل الرئتان بشكل مستمر لتنقية الهواء الذي يدخل إلى الجسم، إذ تمتلكان نظاما دفاعيا طبيعيا قادرا على التعامل مع كثير من الشوائب والملوثات اليومية دون الحاجة إلى وصفات سريعة أو منتجات تروج لقدرتها على تنظيف الرئة.

لكن مع تزايد التعرض لعوامل التلوث والعادات غير الصحية، قد تتراجع كفاءة هذا النظام تدريجيا، ما يجعل الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي أمرا ضروريا للوقاية من المشكلات المزمنة وتحسين جودة التنفس، بحسب موقع هيلث.

كيف يحمي الجهاز التنفسي الرئتين؟



ويعتمد الجهاز التنفسي على آليات دقيقة لحماية الرئتين، فالممرات الهوائية تحتوي على طبقة مخاطية تلتقط الجزيئات الضارة، بينما تدفعها أهداب مجهرية نحو الحلق للتخلص منها، كما توجد خلايا مناعية داخل الرئتين تعمل على ابتلاع الشوائب التي تتجاوز خطوط الدفاع الأولى، إلا أن التعرض المستمر للدخان والمواد الكيميائية والغبار قد يضعف هذه الوظائف الطبيعية مع الوقت.







عوامل تهدد صحة الرئة



هناك العديد من العوامل اليومية التي قد تقلل كفاءة الرئتين، أبرزها تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات والانبعاثات الصناعية، إضافة إلى الغبار والعفن ووبر الحيوانات داخل المنازل، كما تمثل بعض بيئات العمل خطرا على الجهاز التنفسي، خاصة المهن التي تتطلب التعرض للأتربة أو الأبخرة والمواد الكيميائية لفترات طويلة.

كذلك يؤدي ضعف النشاط البدني إلى تراجع كفاءة العضلات المسؤولة عن عملية التنفس، بينما يساهم التقدم في العمر في انخفاض مرونة أنسجة الرئة بشكل طبيعي، وقد تلعب العوامل الوراثية دورا في زيادة قابلية بعض الأشخاص للإصابة بأمراض تنفسية.

أعراض تستدعي الانتباه



ومن الأعراض التي تستدعي الانتباه: السعال المستمر، ضيق التنفس، الشعور بضغط في الصدر، صفير أثناء التنفس، أو تغير لون الإفرازات التنفسية.

خطوات تساعد الرئتين على أداء وظائفهما



يمكن دعم كفاءة الرئتين من خلال مجموعة من العادات الصحية، أهمها تحسين جودة الهواء داخل المنزل عبر التهوية المستمرة وتنظيف الأسطح والتقليل من استخدام المواد الكيميائية ذات الروائح القوية.

كما يساعد النشاط البدني المنتظم، مثل المشي والسباحة والتمارين الهوائية، على تعزيز قدرة الرئتين على الاستفادة من الأكسجين وتحسين عملية التنفس، كما أن تمارين التنفس العميق والتنفس الحجابي من الوسائل المفيدة لزيادة كفاءة الرئة والتخلص من الهواء الراكد داخلها.

الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من السوائل يساهم أيضا في تقليل لزوجة الإفرازات التنفسية، ما يسهل التخلص منها، ويمكن أن يساعد السعال المنظم في إخراج المخاط المتراكم وتحسين تدفق الهواء.

متى يجب زيارة الطبيب؟



في حال استمرار الأعراض التنفسية أو تزايد حدتها، يصبح التقييم الطبي ضروريا للكشف عن الأسباب المحتملة، مثل الالتهابات المزمنة أو أمراض انسداد الشعب الهوائية، وقد يحتاج المريض إلى فحوصات لوظائف الرئة أو أشعة تشخيصية لتحديد الحالة بدقة.

اقرأ أيضًا:

هل تناول الفواكه والخضراوات يسبب سرطان الرئة؟

في مطبخك.. هذه الأطعمة قد تقلل فرص نمو الخلايا السرطانية

ليس التدخين.. احذر عوامل غير معروفة تزيد خطر السرطان

كيف عالج المصريون القدماء مرض السرطان؟- لن تصدق ما فعلوه





