دعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضيوف الرحمن إلى الإكثار من الدعاء لمصر وأهلها بأن يحفظها الله من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، معربة عن أملها في أن يعود الحجاج إلى أرض الوطن سالمين غانمين وقد امتلأت قلوبهم بالسكينة والرضا.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في منشور لها على صفحتها الشخصية بفيسبوك، أن يوم عرفة هو اللحظة التي يهون فيها كل جهد، ويتيسر فيها كل صعب، تلك اللحظة التي تهفو إليها القلوب ويبلغ فيها الشوق تمامه، ويقف فيها ضيوف الرحمن على صعيد واحد، لا يعلو فيه صوت فوق الدعاء، ولا تُرفع فيه راية إلا راية التضرع إلى الله.

وأوضحت الوزيرة أن حجاج بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي يقفون اليوم بعد استكمال وصولهم إلى المشاعر المقدسة، مؤكدة أن البعثة أنهت جميع إجراءاتها التنظيمية والاستعدادات الدقيقة اللازمة لضمان أداء المناسك في أجواء آمنة ومطمئنة.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، سخّرت كل إمكاناتها لخدمة الحجاج، بما يضمن توفير الرعاية الكاملة لهم خلال أداء المناسك، مشيرة إلى أن فرق العمل والمشرفين يتحركون على مدار الساعة بين المخيمات لمتابعة الحجاج وتقديم الدعم اللازم.

وأكدت أن هذا الجهد يأتي في إطار منظومة متكاملة تنفذها الدولة لرعاية حجاج الجمعيات الأهلية، ومتابعة كافة التفاصيل التنظيمية والخدمية في المشاعر المقدسة، مشيرة إلى أن يوم عرفة يمثل ذروة الرحلة الإيمانية للحجاج وثمرة ما تم بذله من استعدادات وجهود خلال الفترة الماضية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي تصريحاتها بالتأكيد على تقديرها لبعثة حج الجمعيات الأهلية ولكل القائمين على تنظيم الموسم، متمنية لحجاج مصر حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا.