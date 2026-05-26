انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

07:00 م 26/05/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 45 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 20-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4543 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 5841 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6815 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7788 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242206 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 389400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.19% إلى نحو 4516 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

