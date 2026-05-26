مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

بسبب "الناني".. اتهامات بالعنصرية تشعل أزمة داخل نادي هليوبوليس

كتب : هند عواد

06:22 م 26/05/2026

نادي هليوبوليس بمصر الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية واقعة مثيرة للجدل في نادي هليوبوليس الرياضي، بعدما روى أحد الأفراد تعرضه لـ"العنصرية"، حسبما وصف، بسبب مربية الأطفال.

أزمة في نادي هليوبوليس

روى شخص يُدعى خالد محجوب تفاصيل الواقعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "للأسف القدر ساقني أني أروح نادي هليوبوليس الشروق علشان ولادي رايحين يحضروا عيد ميلاد أصحابهم. داخلين عادي بكل شياكة، اتسألنا عن أسمائنا عادي خالص، وبعدها بلغتهم أن معانا ناني (مربية أطفال)".

وأضاف: "المشرفين على البوابة اتنفضوا كده وقالولي الناني لازم تبقى لابسة بالطو أبيض (نقطة عنصرية)، فقلت لهم خلاص اعتبروها واحدة من العائلة، فبصوا عليها (هي من نيجيريا)، وقالوا لا يا فندم للأسف ماينفعش (نقطة عنصرية أكثر من اللي قبلها)".

وأوضح: "قلت لهم أنا ضيف، إيه الفائدة من أني أشتري بالطو هتلبسه مرة واحدة؟ اتبلغت أنه لازم أشتريه، المهم اشتريناه، سيبكم بقى من العبث اللي فوق ده ونيجي للعبث الأكبر، داخلين على البيسين علشان الولاد يلعبوا، قالك كده بالبُنط العريض إن أي ناني ممنوعة من التواجد في نطاق البيسين خالص (ده على أساس أنها جرثومة مثلًا لو نزلت البيسين)، وهي مش جاية تنزل أساسًا، هي بتساعدنا مع الولاد، أنا مش عارف إحنا في 2026 ولا في 1800، ولسه في الأسلوب ده في التعامل مع الناس الأقل حظًا في الدنيا".

نادي هليوبوليس يرد على واقعة العنصرية

رد النادي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مشيرًا إلى الحساب الرسمي للشخص صاحب الواقعة، وكتب النادي: "حضرتك رأيك الشخصي أو وجهة نظرك لن يغيرا من قيمة نادي هليوبوليس العريق المؤسس منذ 115 عامًا، وما نراه حضرتك عبثًا هو من تقاليد النادي التي تُطبق على الجميع من أكبر عضو لأصغر عضو".

وأضاف: "الناني لها أماكن محددة داخل النادي، والمفروض أن الأطفال في مسؤولية ذويهم، بخصوص البالطو فده مش عنصرية، ده نظام، زي ما حضرتك كده لما دخلت - وواضح إنها أول مرة تيجي هليوبوليس - كل واحد لابس يونيفورم لتوضيح وظيفته، مثل الأمن والجارسونات".

وواصل: "النظام في أي مكان راقٍ ميزعلش حد، ومش مضطرين نغير النظام عشان وجهة نظر لا تضيف أو تقلل أي شيء، بالنسبة للألفاظ اللي حضرتك استخدمتها في البوست، طبعًا مش متعودين نرد بنفس الأسلوب على الضيوف، ومقدرين تمامًا أنهم يجهلون تقاليد ونظام نادينا العريق".

واختتم: "وأحب أوصل لحضرتك قرار المدير التنفيذي، وهو منعك من دخول النادي مرة أخرى تحت أي بند أو صفة"، إلا أن النادي قام بحذف هذا المنشور لاحقًا.

رد رسمي من نادي هليوبوليسصاحب واقعة العنصرية في نادي هليوبوليس

اقرأ أيضًا:

بديل جوارديولا.. مدرب مانشستر سيتي الجديد يوقع لمدة 3 سنوات

"مش شبه الأهلي".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لإمام عاشور

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هليوبوليس وزارة الشباب والرياضة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

من ارتفاع 518 كيلومترا.. صور فضائية لـ1.7 مليون حاج في عرفات
شئون عربية و دولية

من ارتفاع 518 كيلومترا.. صور فضائية لـ1.7 مليون حاج في عرفات
وزير التضامن للحجاج: أكثروا من الدعاء لمصر وأهلها
أخبار مصر

وزير التضامن للحجاج: أكثروا من الدعاء لمصر وأهلها

32 كاميرا و لأول مرة.. إنتاج تلفزيوني غير مسبوق لمباراة مصر وروسيا
رياضة محلية

32 كاميرا و لأول مرة.. إنتاج تلفزيوني غير مسبوق لمباراة مصر وروسيا
أديب عن أزمة الـATM: العيدية والأضاحي والمواصلات في مصر كاش
أخبار مصر

أديب عن أزمة الـATM: العيدية والأضاحي والمواصلات في مصر كاش
قضية رشوة "آثار إمبابة" .. قرار جديد بشأن محاكمة كبير مفتشي الآثار
حوادث وقضايا

قضية رشوة "آثار إمبابة" .. قرار جديد بشأن محاكمة كبير مفتشي الآثار

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة