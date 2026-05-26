بسبب "الناني".. اتهامات بالعنصرية تشعل أزمة داخل نادي هليوبوليس

شهدت الساعات الماضية واقعة مثيرة للجدل في نادي هليوبوليس الرياضي، بعدما روى أحد الأفراد تعرضه لـ"العنصرية"، حسبما وصف، بسبب مربية الأطفال.

أزمة في نادي هليوبوليس

روى شخص يُدعى خالد محجوب تفاصيل الواقعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "للأسف القدر ساقني أني أروح نادي هليوبوليس الشروق علشان ولادي رايحين يحضروا عيد ميلاد أصحابهم. داخلين عادي بكل شياكة، اتسألنا عن أسمائنا عادي خالص، وبعدها بلغتهم أن معانا ناني (مربية أطفال)".

وأضاف: "المشرفين على البوابة اتنفضوا كده وقالولي الناني لازم تبقى لابسة بالطو أبيض (نقطة عنصرية)، فقلت لهم خلاص اعتبروها واحدة من العائلة، فبصوا عليها (هي من نيجيريا)، وقالوا لا يا فندم للأسف ماينفعش (نقطة عنصرية أكثر من اللي قبلها)".

وأوضح: "قلت لهم أنا ضيف، إيه الفائدة من أني أشتري بالطو هتلبسه مرة واحدة؟ اتبلغت أنه لازم أشتريه، المهم اشتريناه، سيبكم بقى من العبث اللي فوق ده ونيجي للعبث الأكبر، داخلين على البيسين علشان الولاد يلعبوا، قالك كده بالبُنط العريض إن أي ناني ممنوعة من التواجد في نطاق البيسين خالص (ده على أساس أنها جرثومة مثلًا لو نزلت البيسين)، وهي مش جاية تنزل أساسًا، هي بتساعدنا مع الولاد، أنا مش عارف إحنا في 2026 ولا في 1800، ولسه في الأسلوب ده في التعامل مع الناس الأقل حظًا في الدنيا".

نادي هليوبوليس يرد على واقعة العنصرية

رد النادي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مشيرًا إلى الحساب الرسمي للشخص صاحب الواقعة، وكتب النادي: "حضرتك رأيك الشخصي أو وجهة نظرك لن يغيرا من قيمة نادي هليوبوليس العريق المؤسس منذ 115 عامًا، وما نراه حضرتك عبثًا هو من تقاليد النادي التي تُطبق على الجميع من أكبر عضو لأصغر عضو".

وأضاف: "الناني لها أماكن محددة داخل النادي، والمفروض أن الأطفال في مسؤولية ذويهم، بخصوص البالطو فده مش عنصرية، ده نظام، زي ما حضرتك كده لما دخلت - وواضح إنها أول مرة تيجي هليوبوليس - كل واحد لابس يونيفورم لتوضيح وظيفته، مثل الأمن والجارسونات".

وواصل: "النظام في أي مكان راقٍ ميزعلش حد، ومش مضطرين نغير النظام عشان وجهة نظر لا تضيف أو تقلل أي شيء، بالنسبة للألفاظ اللي حضرتك استخدمتها في البوست، طبعًا مش متعودين نرد بنفس الأسلوب على الضيوف، ومقدرين تمامًا أنهم يجهلون تقاليد ونظام نادينا العريق".

واختتم: "وأحب أوصل لحضرتك قرار المدير التنفيذي، وهو منعك من دخول النادي مرة أخرى تحت أي بند أو صفة"، إلا أن النادي قام بحذف هذا المنشور لاحقًا.

