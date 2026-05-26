بعد عرضها على قناة الناس.. خطبة عرفة للشيخ الشعراوي تتصدر التريند

كتب- محمد ممدوح:

06:08 م 26/05/2026

خطبة عرفة للشيخ الشعراوي

تصدر تسجيل نادر لخطبة يوم عرفة بصوت محمد متولي الشعراوي، يعود إلى عام 1976، قوائم التريند ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعادة عرضه عبر قناة الناس ضمن تغطيتها الخاصة لمناسك الحج.

وشهد التسجيل تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث أعاد المتابعون تداول مقاطع من الخطبة التي حملت معاني إيمانية عميقة حول الحمد والتوحيد والاستجابة لأوامر الله، خاصة مع ما تتميز به كلمات الشعراوي من تأثير وروحانية.

وجاء تصدر التسجيل للتريند بالتزامن مع اهتمام كبير من المشاهدين بمتابعة أجواء يوم عرفة، حيث تحرص القناة على تقديم محتوى يجمع بين التغطية الحية والمواد التراثية المؤثرة التي تعيد إحياء لحظات إيمانية خالدة.

ويحرص المسلمون في يوم عرفة على الإكثار من الدعاء والعبادات، ومن أبرز الأدعية المستحبة في هذا اليوم:

اللهم في يوم عرفة لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفَّسته.

اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واكتب لنا رحمةً تغنينا بها عن رحمة من سواك.

اللهم ارزقنا دعاءً مستجابًا، وقلوبًا خاشعة، ونفوسًا مطمئنة، واغفر لنا ذنوبنا كلها ما تقدم منها وما تأخر.

