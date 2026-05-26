تستعد شبكة قنوات MBC مصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك بخريطة برامجية وترفيهية متنوعة، تضم باقة من أبرز الأفلام والمسرحيات والبرامج الكوميدية، عبر قناتي "MBC مصر" و"MBC مصر2"، وذلك بداية من غدٍ الثلاثاء، في أجواء احتفالية مميزة تناسب جميع أفراد الأسرة.

أفلام تعرض على قناة إم بي سي



وتبدأ القناة تغطيتها الخاصة بنقل شعائر وقفة عرفات على الهواء مباشرة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، مع متابعة مباشرة لمناسك الحج حتى السابعة مساءً، لتعرض بعدها الفيلم التاريخي "الرسالة" بطولة عبد الله غيث ومنى واصف، فيما يُعرض في الحادية عشرة مساءً الفيلم الكوميدي "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال وجميلة عوض.

كما تخصص قناة "ام بي سي مصر"، فقرة يومية لعرض فيلمين عربيين في السابعة والعاشرة مساءً طوال أيام العيد، حيث تعرض الأربعاء فيلم "زهايمر" بطولة عادل إمام وفتحي عبد الوهاب وأحمد رزق ورانيا يوسف، والخميس فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام وياسمين رئيس، فيما تعرض الجمعة فيلم "تسليم أهالي" بطولة هشام ماجد ودنيا سمير غانم، إلى جانب عرض فيلم "وش إجرام" بطولة محمد هنيدي وبشرى.

أفلام بعد العاشرة مساءً



وفي العاشرة مساءً يعرض فيلم "جروب الماميز" بطولة روبي، محمد ثروت، ويعرض يوم الخميس فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، وتشهد شاشات القناة يوم الجمعة فعرض يلم "فوي فوي" بطولة محمد فراج، نيللي كريم، وآخر السبت يعرض فيلم "رحلة 404" بطولة مني ذكي، محمد ممدوح.

أفلام على قناة "ام بي سي مصر 2"



تعرض قناة "MBC مصر2" خلال أيام العيد يومياً في تمام الساعة الثالثة عصراً فيلم عربي، حيث تعرض الثلاثاء فيلم "موسي" بطولة كريم عبد العزيز، اياد نصار، والأربعاء فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين" بطولة محمد هنيدي، سيرين عبد النور، والخميس فيلم "كابتن هيما" بطولة تامر حسني، زينة، والجمعة فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، والسبت فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب.