مسؤول سوري: عثرنا على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية التابع لنظام الأسد

كتب : محمود الطوخي

07:14 م 26/05/2026

كشف مسؤول سوري لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، عن عثور القيادة الانتقالية في سوريا على بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية السري التابع للرئيس السابق بشار الأسد.

"هجمات مميتة" ضمن برنامج الأسلحة الكيميائية

وشملت البقايا التي عُثر عليها مواد خام وذخائر مطابقة لتلك التي استُخدمت في شن هجمات مميتة بالغازات السامة، خلال سنوات الحرب الأهلية الطويلة التي شهدتها البلاد.

"18 مشتبها" ببرنامج الأسلحة الكيميائية

وأوضح المندوب السوري الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي محمد قطوب، في مقابلة صحفية، أن السلطات السورية ألقت القبض أيضا على 18 مشتبها لصلتهم ببرنامج الأسد الكيميائي.

وضمت قائمة المقبوض عليهم مسؤولين عسكريين، وسياسيين، وفنيين رفيعي المستوى.

