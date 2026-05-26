رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

06:41 م 26/05/2026

وزارة التربية والتعليم

تزايدت معدلات البحث من قبل طلاب الثانوية العامة عن رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد إعلان الوزارة رسميًا إتاحته إلكترونيًا لتسهيل حصول الطلاب على بياناتهم الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الدخول على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 عبر الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط اضغط هنا

وأوضحت الوزارة أن الرابط سيتم تفعيله رسميًا اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس داخل المدارس بداية من يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، وتتضمن رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية الخاصة بكل طالب.

