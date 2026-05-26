طرق سريعة وحدائق ومنتزهات.. خطة "الداخلية" لتأمين احتفالات عيد الأضحى

أنهت وزارة الداخلية، استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك بكافة محافظات الجمهورية.

خطة الداخلية لتأمين عيد الأضحي

و رفعت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر الأضحي المبارك، حيث بدأت القوات تنفيذ إجراءات أمنية واسعة النطاق لمواجهة أي محاولات للإخلال بالأمن العام، مع ضمان توفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء العيد في الشوارع والميادين بفعالية تامة وبانتظام قانونيًا لضمان سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بصفة دورية ومنظمة بجميع أنحاء البلاد.

واعتمدت الوزارة خطة التأمين على تكثيف التواجد الأمنى بالميادين الرئيسية ومحيط المنشآت الهامة والحيوية والطرق السريعة وأمام الحدائق والمتنزهات لتوفير مظلة من الأمان للمواطنين للإحتفال بأجواء العيد