قطر للطاقة توقع مذكرة تفاهم مع مصر وإكسون موبيل للتعاون في غاز شرق المتوسط

كتب : أحمد الخطيب

06:23 م 21/05/2026

أعلنت شركة قطر للطاقة توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية وشركة إكسون موبيل، لدراسة فرص تطوير وتسويق اكتشافات الغاز الطبيعي في قبرص، عبر الاستفادة من البنية التحتية الحالية لتصدير الغاز والغاز الطبيعي المسال في مصر.

وبحسب بيان صادر عن قطر للطاقة، تهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين الأطراف الثلاثة من بحث فرص النمو المستقبلية ووضع أطر تجارية مرنة، في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة في قطاع الغاز تؤهلها لخدمة الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح البيان أن الاتفاق يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في شرق المتوسط، إلى جانب دعم التكامل بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي، مع الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة لتسريع عمليات التطوير والتصدير.

تطوير حلول طاقة متكاملة ومستدامة

وأشار البيان إلى أن هذا التعاون يعكس التوجه المشترك نحو تطوير حلول طاقة متكاملة ومستدامة تجاريًا، لدعم الطلب المتزايد على الغاز في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز الربط بين أسواق الطاقة المختلفة.

كما أكدت قطر للطاقة أن مذكرة التفاهم تدعم دور مصر المحوري في قطاع الطاقة بشرق المتوسط، وتعزز جهود تطوير البنية التحتية الإقليمية وتوسيع التعاون بين دول المنطقة، بما يسهم في تنويع مصادر الإمدادات للأسواق العالمية.

