يميل البعض إلى غسل الشعر يوميا خلال فصل الصيف بسبب الحرارة والعرق، بينما يعتقد آخرون أن هذه العادة قد تؤدي إلى تساقط الشعر أو إضعافه.



ما الذي يحدد عدد مرات غسل الشعر في الصيف؟



لا يوجد عدد ثابت لغسل الشعر في فصل الصيف، إذ يعتمد الأمر بشكل أساسي على طبيعة فروة الرأس ونوعها، إضافة إلى مدى تأثرها بالحرارة والرطوبة واحتياجاتها اليومية، مما يجعل الروتين مختلفا من شخص لآخر.



كيف يؤثر غسل الشعر المتكرر على فروة الرأس الجافة أو الحساسة؟



بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من جفاف أو حساسية فروة الرأس، فإن غسل الشعر بشكل متكرر قد يؤدي إلى إزالة الطبقة الدهنية الطبيعية التي تحمي الفروة وتساعد على توازن افرازاتها.



وهذا يؤدي إلى الجفاف والتهيج وإفراز زائد للدهون كنوع من التعويض، مما يجعل التحكم في المشكلة أصعب من الحالة الأصلية.

ما عدد مرات غسل الشعر المناسب في الأسبوع؟



عادة ما يكون غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا باستخدام شامبو لطيف خالي من الكبريتات، هو الحل الأمثل.



لكن إذا شعرت بحكة في فروة الرأس خلال ساعات من غسل الشعر، فهذا يعني أن الشامبو قاسي جدا أو يتم استخدامه بشكل متكرر، وفقا لـ "news18".



هل يكفي شطف فروة الرأس بالماء بعد التعرق؟



يساعد شطف فروة الرأس بالماء العادي بعد التعرق على إزالة جزء كبير من العرق وتراكم الميكروبات، دون التأثير سلبا على الحاجز الدهني الطبيعي الذي يحمي فروة الرأس ويحافظ على توازنها.



كما أن تجفيف فروة الرأس جيدا بعد كل غسلة مهم جدا في فصل الصيف، وذلك لأن الرطوبة المحتبسة تهيئ بيئة مثالية لنمو الفطريات.

