بسبب تفشي إيبولا.. أمريكا تقيد دخول القادمين من 3 دول أفريقية

وجّهت الحكومة الأمريكية جميع المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين (LPRs) المتجهين إلى الولايات المتحدة، والذين تواجدوا مؤخرًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان، بالدخول إلى البلاد فقط عبر مطار واشنطن دالاس الدولي، وذلك لإجراء فحوصات صحية مشددة.

ودخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 21 مايو 2026، بحسب ما أعلنته إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها على منصة "إكس"، في إطار استجابة الولايات المتحدة لتفشي فيروس إيبولا المرتبط بسلالة "بونديبوجيو".

وبحسب التوجيهات، تسري القيود على جميع المسافرين المتأثرين، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين الذين تواجدوا في أي من الدول الثلاث خلال 21 يومًا قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يجري كل من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) وإدارة الجمارك وحماية الحدود التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية (CBP) إجراءات فحص صحي معززة في مطار واشنطن دالاس الدولي.

كما حذّرت السلطات المسافرين من احتمال حدوث اضطرابات في جداول الرحلات الجوية. وجاء في الإشعار: "يرجى الاستعداد لاحتمال تغيير أو إلغاء الرحلات الجوية".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد القلق الدولي بشأن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية مؤخرًا كـ"حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا" (PHEIC).