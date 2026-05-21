البيض من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، لما يحتويه من بروتين عالي الجودة وأحماض أمينية أساسية تساعد في بناء العضلات ودعم الصحة العامة.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن البيض يصنف ضمن الأطعمة ذات القيمة الغذائية المرتفعة، خاصة عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.



وكشفت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" 6 حقائق غذائية مهمة عن البيض:



مصدر غني بالبروتين عالي الجودة



يحتوي البيض على نسبة مرتفعة من البروتين الكامل، الذي يساعد في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة ودعم وظائف الجسم المختلفة.



يحتوي على أحماض أمينية أساسية



يوفر البيض الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم ولا يستطيع إنتاجها بنفسه، ما يجعله عنصرا مهما في النظام الغذائي اليومي.



يدعم بناء العضلات



يساعد البروتين الموجود في البيض على دعم نمو العضلات والحفاظ على الكتلة العضلية، خاصة لدى الأطفال والرياضيين.



يمنح الجسم الطاقة



يحتوي البيض على عناصر غذائية تساهم في تعزيز النشاط والطاقة، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة.



تناوله باعتدال آمن لمعظم الأشخاص



أشارت الوزارة إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد أن تناول البيض باعتدال يعد آمنا لمعظم الأشخاص الأصحاء.

مناسب ضمن الأنظمة الغذائية المتوازنة



وأوضحت أنه يمكن إدخال البيض ضمن نظام غذائي متوازن، حتى لمرضى القلب، وفق التقييم الطبي للحالة الصحية والنظام الغذائي الكامل.



وشددت وزارة الصحة والسكان على أن الكمية المناسبة من البيض تختلف من شخص لآخر حسب العمر والحالة الصحية والنظام الغذائي، مؤكدة أهمية الاعتدال والتنوع الغذائي للحصول على أفضل استفادة صحية.

