عصير البطيخ.. 6 فوائد صحية مذهلة لجسمك

كتب : أسماء مرسي

09:00 ص 05/05/2026

عصير البطيخ من المشروبات الصيفية المنعشة التي لا تقتصر فائدتها على الترطيب فقط، بل تأثيره يشمل دعم صحة القلب، وتعزيز العناصر الغذائية، والمساعدة في التحكم بالوزن.

فيما يلي، أبرز الفوائد الصحية لشرب عصير البطيخ، وفقا لموقع "verywellhealth".

هل يساعد عصير البطيخ على ترطيب الجسم؟

يحتوي البطيخ على أكثر من 90% من الماء، ما يجعله خيارا مثاليا لتعويض السوائل، إذ يوفر كوب واحد نحو 139 ملليلتر من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم خاصة بعد التعرض للحرارة أو الشمس.

ما دور الإلكتروليتات في عصير البطيخ؟

يحتوي عصير البطيخ على عناصر مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي إلكتروليتات ضرورية لتعويض ما يفقده الجسم أثناء التعرق، ودعم وظائف العضلات والأعصاب والحفاظ على توازن السوائل.

كيف يعزز عصير البطيخ العناصر الغذائية في الجسم؟

يوفر عصير البطيخ مجموعة من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين A وفيتامين C، بالإضافة إلى الفولات واللوتين، ما يجعله جزءا داعما لنظام غذائي متوازن وصحي.

كيف يؤثر عصير البطيخ على خفض ضغط الدم؟

يحتوي عصير البطيخ على حمض "L-citrulline" الذي يساعد على إنتاج أكسيد النيتريك، وهو عنصر يسهم في توسيع الأوعية الدموية وتحسين ضغط الدم وتقليل خطر أمراض القلب.

ما علاقة عصير البطيخ بصحة القلب؟

يحتوي العصير على أحماض أمينية مثل L-arginine ومضادات أكسدة مثل الليكوبين، والتي تدعم صحة القلب وتحسن تدفق الدم وتقلل من الالتهابات، ما يعزز صحة الجهاز القلبي الوعائي.

هل يساعد عصير البطيخ في إنقاص الوزن؟

البطيخ يسهم في تحسين جودة النظام الغذائي والمساعدة في التحكم بالوزن، كما أنه منخفض السعرات ويعزز الشعور بالشبع، ما يجعله خيارا صحيا لمتبعي الأنظمة الغذائية.

