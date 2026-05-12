توصلت دراسة حديثة إلى أن الحفاظ على معدل ثابت من المشي اليومي قد يلعب دورا مهما في منع استعادة الوزن بعد اتباع الحميات الغذائية، في خطوة قد تساعد الأشخاص الذين فقدوا وزنهم على الحفاظ على نتائجهم لفترة أطول.

وبحسب الدراسة، فإن الوصول إلى نحو 8500 خطوة يوميا والاستمرار على هذا المعدل بعد انتهاء الحمية الغذائية قد يسهم في تثبيت الوزن وتقليل فرص زيادته مجددا مع مرور الوقت، بحسب ميديكال إكسبريس.

وعرضت نتائج الدراسة خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة (ECO 2026) الذي أُقيم في مدينة إسطنبول، حيث أوضح الباحثون أن النشاط البدني المنتظم بعد فقدان الوزن يُعد من العوامل الأساسية للحفاظ على النتائج على المدى الطويل.

وقال البروفيسور مروان الغوش، من جامعة مودينا وريجيو إميليا الإيطالية، إن التحدي الحقيقي في علاج السمنة لا يكمن فقط في خسارة الوزن، بل في القدرة على الحفاظ عليه لاحقًا، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص يستعيدون جزءا من الوزن المفقود خلال سنوات قليلة بعد الحمية.

واعتمد الباحثون على مراجعة وتحليل بيانات 18 دراسة سابقة تناولت العلاقة بين النشاط البدني ومنع استعادة الوزن بعد الأنظمة الغذائية.

وشملت الدراسات أكثر من 3700 شخص يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، بمتوسط عمر بلغ 53 عاما، من عدة دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا واليابان.

وقارن الباحثون بين أشخاص اتبعوا برامج لتغيير نمط الحياة تضمنت حمية غذائية مع زيادة النشاط البدني واحتساب الخطوات اليومية، وآخرين اعتمدوا على الحمية فقط أو لم يخضعوا لأي برنامج علاجي.

كم خطوة تساعد على خسارة الوزن؟

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين جمعوا بين الحمية والمشي رفعوا متوسط خطواتهم اليومية من نحو 7200 خطوة إلى أكثر من 8400 خطوة يوميا خلال فترة فقدان الوزن، وتمكنوا من خسارة نحو 4 كيلوجرامات في المتوسط.

كما حافظ هؤلاء على معدل نشاط مرتفع نسبيا بعد انتهاء الحمية، إذ استمر متوسط خطواتهم عند أكثر من 8200 خطوة يوميا، ما ساعدهم على الحفاظ على الجزء الأكبر من الوزن الذي فقدوه.

في المقابل، لم تظهر المجموعة الأخرى زيادة واضحة في النشاط البدني، كما لم تحقق نتائج ملحوظة في فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

وأشار الباحثون إلى أن عدد الخطوات لم يكن العامل الأبرز في خسارة الوزن أثناء الحمية نفسها، إذ لعب تقليل السعرات الحرارية الدور الأكبر في هذه المرحلة، لكن الاستمرار في المشي بعد الحمية بدا عاملا مهما في منع استعادة الوزن.

وخلصت الدراسة إلى أن المشي اليومي المنتظم قد يمثل وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لدعم استقرار الوزن على المدى الطويل، خاصة عند الحفاظ على مستوى ثابت من النشاط البدني بعد انتهاء الحمية الغذائية.

