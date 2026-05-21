يحرص الكثير من الأشخاص خلال عيد الأضحى على تناول اللحوم، خاصة اللحم الضاني الذي يعد من الأطباق الأساسية على موائد العيد، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب مشكلات صحية لبعض الفئات، بسبب احتوائه على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والبروتينات الحيوانية.

في هذا السياق، يوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية في تصريح لـ"مصراوي"، أبرز الفئات التي يجب عليها تجنب اللحم الضاني أو تناوله بكميات محدودة، حفاظا على صحتهم.

من الفئات التي يجب عليها الحذر من تناول اللحم الضاني؟

مرضى القلب والشرايين

يُنصح مرضى أمراض القلب بتقليل تناول اللحم الضاني، لاحتوائه على دهون مشبعة قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، ما يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات القلب والشرايين.

مرضى ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية

كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية الحذر من تناول كميات كبيرة من اللحوم الدسمة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة ملحوظة في مستويات الدهون بالدم.

اللذين يعانون من النقرس

اللحم الضاني من الأطعمة الغنية بالبيورينات، وهي مواد تتحول داخل الجسم إلى حمض اليوريك، ما قد يفاقم أعراض النقرس ويسبب نوبات ألم والتهاب بالمفاصل.

مرضى الكلى

كما يفضل لمرضى أمراض الكلى عدم الإفراط في تناول البروتين الحيواني، لأن ذلك قد يزيد العبء على وظائف الكلى، خاصة لدى المصابين بالقصور الكلوي.

مرضى الكبد الدهني

قد تؤثر الدهون الحيوانية الموجودة في اللحم الضاني سلبا على مرضى الكبد الدهني، إذ قد تسهم في زيادة تراكم الدهون على الكبد وتفاقم المشكلة الصحية.

مرضى القولون العصبي وعسر الهضم

كما يعاني بعض مرضى القولون العصبي وعسر الهضم من صعوبة هضم اللحوم الدسمة، ما قد يسبب الانتفاخ والتقلصات والشعور بعدم الراحة.

مرضى ضغط الدم المرتفع

ويُنصح مرضى ارتفاع ضغط الدم الدم بتقليل تناول اللحم الضاني، خاصة عند تحضيره بكميات كبيرة من الملح أو الدهون، إذ قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر المضاعفات الصحية.

كبار السن

ويُنصح كبار السن بتناول كميات معتدلة من اللحم الضاني، مع اختيار القطع قليلة الدهون، بسبب بطء عملية الهضم لديهم مقارنة بالفئات العمرية الأصغر.

كيف تتناول اللحم الضاني بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

إزالة الدهون الظاهرة من اللحم قبل الطهي.

الاعتماد على الشوي أو السلق بدلا من القلي.

تناول الخضروات والسلطات إلى جانب اللحوم لتحسين الهضم.

تجنب الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد.

الحرص على شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم.

