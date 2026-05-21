مع الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم خلال الأيام الأخيرة، سلط مهندس الأنظمة الغذائية إسلام صلاح، الضوء على بدائل صحية يمكن استخدامها في إعداد أطباق السلطة دون التأثير على القيمة الغذائية.



وقال "صلاح" لمصراوي، إن الطماطم ليست المكون الأساسي الوحيد في السلطات، موضحا أن هناك أنواعا عديدة من السلطات حول العالم تعتمد على مكونات أخرى غنية بالعناصر الغذائية والألياف والفيتامينات.



وأضاف مهندس الأنظمة الغذائية أن بعض البدائل تمنح الجسم فوائد غذائية أعلى من الطماطم، خاصة عند التنويع بين الخضروات والفواكه الطازجة.



ما هي أطباق السلطة التي بدون طماطم؟



وكشف إسلام صلاح عن 4 أطباق سلطة بدون طماطم يمكن الاعتماد عليها في حال الرغبة في التنويع أو عند ارتفاع الأسعار، والتي جاءت كالآتي:



سلطة البطيخ بالنعناع



تعتمد على مكعبات البطيخ الطازج مع أوراق النعناع، وتمنح الجسم ترطيبا عاليا ومضادات أكسدة طبيعية، خاصة خلال الطقس الحار.



سلطة البنجر والخس



يحتوي البنجر على عناصر مهمة مثل الحديد ومضادات الأكسدة، كما يمنح الطبق لونا غنيا ونكهة مختلفة، ويمكن إضافة الخس والليمون لزيادة القيمة الغذائية.



سلطة الخيار والجرجير



تعد من الأطباق الخفيفة الغنية بالألياف والمياه، وتساعد على الشعور بالشبع، خاصة مع إضافة عصير الليمون والقليل من زيت الزيتون.



سلطة الجزر والليمون



يوفر الجزر نسبة مرتفعة من فيتامين "A"، كما يمنح السلطة مذاقا حلوا طبيعيا، ويمكن دمجه مع الخس أو الملفوف لطبق أكثر تنوعا.



واختتم إسلام صلاح بالإشارة إلى أن التنوع في مكونات السلطة يساعد على الحصول على عناصر غذائية مختلفة، مؤكدا أن الاستغناء عن الطماطم لا يعني فقدان الفائدة الغذائية أو الطعم الجيد.

