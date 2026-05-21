كشف الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية في تصريحاته لـ "مصراوي" إن الإفراط في شرب الماء بطريقة خاطئة يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة للكلى والجهاز العصبي.

ويظهر الخطر الحقيقي عند استهلاك كميات كبيرة جدا من الماء خلال وقت قصير، وهذا يؤدي إلى حالة تعرف باسم "Water Intoxication".

في هذه الحالة تنخفض نسبة الصوديوم في الدم بشكل خطير، نظرا لأن الكلى لا تستطيع التخلص من الماء الزائد بسرعة كافية.

كما أن انخفاض الصوديوم يؤثر مباشرة على المخ والأعصاب، ويؤدي إلى ظهور هذه الأعراض:

الصداع الشديد

الغثيان والقيء

الدوخة

التشنجات العضلية

اضطراب الوعي

وفي الحالات الشديدة قد يحدث تورم بالمخ أو غيبوبة



الأشخاص الأكثر عرضة



-الرياضيون الذين يشربون ماء بكميات ضخمة أثناء التمارين.

-مرضى الكلى أو القلب.

-الأشخاص الذين يتبعون تحديات شرب الماء المنتشرة على الإنترنت.

تستطيع الكلى السليمة عادة التعامل مع حوالي 0.8 إلى 1 لتر من الماء في الساعة، لكن تجاوز هذا المعدل حتى لفترات قصيرة قد يشكل خطرا على الجسم.

نصائح صحية لتناول الماء بشكل سليم



-توزيع تناول الماء على مدار اليوم.

-تجنب شرب كميات كبيرة دفعة واحدة.

-في الأجواء الحارة أو أثناء ممارسة الرياضة، لا يكفي شرب الماء فقط، بل من المهم أيضا تعويض الأملاح المعدنية المفقودة.

