بكين (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جوو جياكون، اليوم الخميس، إن "الصين تعارض دائمًا وبحزم العقوبات أحادية الجانب غير القانونية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي وليس لها تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، مؤكدًا معارضة بلاده لممارسة القوى الخارجية ضغوطًا على كوبا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث ، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.

و أضاف جوو: أنه يتعين على الولايات المتحدة "التوقف عن التلويح بعصا العقوبات والإجراءات القضائية ضد كوبا.

وشدد على دعم الصين بقوة لكوبا في حماية سيادتها وكرامتها الوطنية ومعارضتها للتدخل الخارجي في شؤونها.