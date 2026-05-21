مدير وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط قد تدخل "المنطقة الحمراء"

كتب : أحمد الخطيب

06:19 م 21/05/2026

فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية

حذر فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، من أن أسواق النفط العالمية قد تدخل "المنطقة الحمراء" خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، مع ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود في فصل الصيف، بالتزامن مع تراجع المخزونات العالمية واستمرار نقص الإمدادات الجديدة القادمة من الشرق الأوسط.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، قال بيرول، خلال تصريحات أدلى بها في لندن اليوم الخميس، إن العالم دخل أزمة الإمدادات الحالية الناتجة عن الحرب الإيرانية وهو يمتلك فائضًا نفطيًا ساعد في امتصاص الصدمة خلال المرحلة الأولى، إلا أن هذا الفائض بدأ يتآكل تدريجيًا مع استمرار السحب من المخزونات التجارية والاستراتيجية.

وأضاف أن انخفاض المخزونات العالمية، إلى جانب محدودية الإمدادات الجديدة، قد يضع سوق النفط تحت ضغوط متزايدة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع وصول الطلب الصيفي على الوقود إلى ذروته.

النفط يرتفع بعد توجيهات خامنئي

وجاءت تصريحات بيرول بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3.5% خلال تعاملات اليوم، بعدما أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدرين إيرانيين، بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بعدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد، في خطوة اعتبرتها الأسواق مؤشرًا على تشدد الموقف الإيراني في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأثارت هذه التطورات مخاوف جديدة بشأن تعثر محادثات التهدئة بين واشنطن وطهران، خاصة مع استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وفي السياق نفسه، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة سحبت نحو 10 ملايين برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي خلال الأسبوع الماضي، في أكبر عملية سحب مسجلة، بالتزامن مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من التوقعات، ما عزز مخاوف الأسواق بشأن تراجع المعروض العالمي.

