وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين بالمشيخة والجهات التابعة لها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونص المستند الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه على أن تصرف المكافأة لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها من المدرسين والإداريين والوعاظ الدائمين والمنتدبين بالمناطق الأزهرية وخلافه.

قواعد الصرف للمتعاقدين

أما بالنسبة للمتعاقدين على بند (۳/۲) أجور موسمين فيتم الخصم على بند (۳/۲) أجور موسمين، وذلك لقائمين على رأس العمل خلال فترة امتحانات الدور الثاني لكل من الشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية للعام الدراسي 2025/2024 م، لما تحقق من انضباط وبذل فيها جمع العاملين جهداً مشكوراً في سبيل إنهاء أعمال هذه الامتحانات وتحقيق الكثير من الإيجابيات أهها الحد من ظاهرة الغش مما ساهم في التعبير الواقعي عن مستوى الطلاب بما يكفل حصول كل طالب على الدرجات المعبرة عن مستواه الحقيقي والمساهمة الفعالة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق العدالة المنشودة بين طلاب العلم بالأزهر الشريف والتي تمت بصورة مرضية، على أن يتم الصرف بنسبة المشاركة.

منحة عيد الأضحى بجامعة الأزهر

وقرر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، صرف مكافأة إجادة بقيمة 2000 جنيه لجميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة، وجميع الموظفين والعمال القائمين على رأس العمل من الموارد الذاتية للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المكافأة تأتي تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال الفصل الدراسي الثاني، والتحضير لأعمال الامتحانات، إضافة إلى إسهامهم في الارتقاء بالعملية التعليمية بالجامعة، مما انعكس على تقدمها في التصنيفات الدولية، وحثًّا للجميع على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.