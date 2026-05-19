إعلان

1000 جنيه للعاملين بالجامعة و1500 لـ "المشيخة".. قيمة منحة عيد الأضحى بالأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:25 م 19/05/2026

جامعة الأزهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين بالمشيخة والجهات التابعة لها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونص المستند الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه على أن تصرف المكافأة لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها من المدرسين والإداريين والوعاظ الدائمين والمنتدبين بالمناطق الأزهرية وخلافه.

قواعد الصرف للمتعاقدين

أما بالنسبة للمتعاقدين على بند (۳/۲) أجور موسمين فيتم الخصم على بند (۳/۲) أجور موسمين، وذلك لقائمين على رأس العمل خلال فترة امتحانات الدور الثاني لكل من الشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية للعام الدراسي 2025/2024 م، لما تحقق من انضباط وبذل فيها جمع العاملين جهداً مشكوراً في سبيل إنهاء أعمال هذه الامتحانات وتحقيق الكثير من الإيجابيات أهها الحد من ظاهرة الغش مما ساهم في التعبير الواقعي عن مستوى الطلاب بما يكفل حصول كل طالب على الدرجات المعبرة عن مستواه الحقيقي والمساهمة الفعالة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق العدالة المنشودة بين طلاب العلم بالأزهر الشريف والتي تمت بصورة مرضية، على أن يتم الصرف بنسبة المشاركة.

منحة عيد الأضحى بجامعة الأزهر

وقرر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، صرف مكافأة إجادة بقيمة 2000 جنيه لجميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة، وجميع الموظفين والعمال القائمين على رأس العمل من الموارد الذاتية للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المكافأة تأتي تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال الفصل الدراسي الثاني، والتحضير لأعمال الامتحانات، إضافة إلى إسهامهم في الارتقاء بالعملية التعليمية بالجامعة، مما انعكس على تقدمها في التصنيفات الدولية، وحثًّا للجميع على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.

WhatsApp Image 2026-05-14 at 8.55.47 PMWhatsApp Image 2026-05-19 at 12.28.57 PM

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة الأزهر الأزهر عيد الأضحى المبارك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيبولا يهدد العالم والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع أعداد الوفيات
شئون عربية و دولية

إيبولا يهدد العالم والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع أعداد الوفيات
زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين
شئون عربية و دولية

زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين
هل يشترط قانون الأسرة الجديد موافقة الزوجة على زواج زوجها بأخرى؟.. رئيس
حوادث وقضايا

هل يشترط قانون الأسرة الجديد موافقة الزوجة على زواج زوجها بأخرى؟.. رئيس
وول ستريت جورنال: ترامب كان يميل لتنفيذ هجوم على إيران
شئون عربية و دولية

وول ستريت جورنال: ترامب كان يميل لتنفيذ هجوم على إيران
أغلى شاي في العالم.. سعر الكيلو من “دا هونغ باو” يتجاوز 70 ألف دولار
علاقات

أغلى شاي في العالم.. سعر الكيلو من “دا هونغ باو” يتجاوز 70 ألف دولار

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو