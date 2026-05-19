ترتبط بعض الأنظمة الغذائية غير المتوازنة بزيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة، خاصة الحميات القاسية أو قليلة الدهون التي تؤثر على عمل المرارة وتسبب اضطرابا في إفراز الصفراء.

في هذا الصدد، حذرت الطبيبة الروسية إلميرا سيليزنيوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، من أن اتباع أنظمة غذائية قاسية، خاصة قليلة الدهون، قد يعد من أبرز العوامل التي ترفع خطر الإصابة بحصوات المرارة، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

الأنظمة الغذائية القاسية وعلاقتها بحصوات المرارة

أوضحت أن تقليل الدهون بشكل مفرط ضمن الحميات الغذائية القاسية يؤدي إلى اضطراب في إفراز الصفراء، وهو ما قد يسهم في تكون الحصوات داخل المرارة مع مرور الوقت.

نصائح غذائية للوقاية من حصوات المرارة

وأضافت أن الوقاية تتطلب تناول الطعام بانتظام بما لا يقل عن أربع وجبات يوميا، مع ضرورة إدراج الدهون الصحية ضمن النظام الغذائي، خاصة في وجبة الإفطار، لأن الصفراء تتراكم خلال الليل وتحتاج إلى تحفيز لإفرازها.

أهمية الماء والمشروبات

وأشارت إلى أن المياه المعدنية الخاصة قد تساعد على الوقاية، بينما لا يعد الماء العادي أو العصائر كافيين لتحفيز إفراز الصفراء بالشكل المطلوب.

تأثير إهمال وجبة الإفطار

تجاهل وجبة الإفطار قد يسبب اضطرابا في وظائف الأمعاء، ويؤدي إلى شعور بعدم الارتياح في البطن، كما قد يرفع من احتمالية الإصابة بحصوات المرارة.

