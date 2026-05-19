يعاني بعض الأشخاص من آلام غامضة أو شعور مستمر بالوخز والتنميل دون معرفة السبب، وهي أعراض قد ترتبط بما يُعرف بالتهاب الأعصاب، الذي يحدث نتيجة تلف أو اضطراب في الأعصاب.

ما أعراض التهاب الأعصاب؟

وفقا لموقع "clevelandclinic"، تختلف أعراض الألم العصبي من شخص لآخر، لكنها تشمل الشعور بألم مفاجئ أو مستمر دون سبب واضح، وقد يكون الألم على هيئة حرقان أو وخز أو صدمات كهربائية أو تنميل مستمر.

ومن الأعراض الشائعة أيضا الحساسية المفرطة للمس، حيث يشعر المصاب بالألم عند التعرض لمؤثرات غير مؤلمة عادة مثل البرودة أو احتكاك الملابس بالجلد.

كما قد يعاني البعض من فرط الإحساس بالألم، إذ تصبح المحفزات المؤلمة الطبيعية أكثر حدة من المعتاد، بينما يفقد آخرون الإحساس الطبيعي بالألم بصورة جزئية.

اضطرابات النوم من أبرز العلامات

قد يؤدي الألم العصبي إلى صعوبة النوم أو الأرق المستمر بسبب الشعور بالألم والانزعاج، ما ينعكس سلبا على الحالة النفسية ويزيد من التوتر والإجهاد.

أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب

يرتبط الألم العصبي بعدة أسباب صحية، من بينها مرض السكري، واضطرابات الجهاز العصبي، والسكتات الدماغية، ومرض باركنسون، والتصلب المتعدد.

كما يمكن أن ينتج عن بعض أنواع العدوى مثل الهربس النطاقي أو فيروس نقص المناعة البشرية، إضافة إلى اضطراب تعاطي الكحول.

وتشمل الأسباب الأخرى العلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، وإصابات الأعصاب الناتجة عن الحوادث أو العمليات الجراحية، فضلًا عن الأورام التي تضغط على الأعصاب.

ما طرق الوقاية من التهاب الأعصاب؟

رغم أن الوقاية من التهاب الأعصاب ليست ممكنة دائما، فإن اتباع نمط حياة صحي قد يساعد على تقليل خطر الإصابة به.

وينصح الأطباء بالإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، مع تقليل تناول الكحول.

كما أن التحكم في مستويات السكر بالدم أمرا ضروريا لمرضى السكري، إضافة إلى العناية الجيدة بالقدمين لتجنب مضاعفات تلف الأعصاب.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب التوجه للطبيب فورا عند الشعور بألم شديد أو خدر وضعف يزداد بسرعة، خاصة إذا صاحبه اضطراب في ضربات القلب أو دوخة وإغماء أو صعوبة في التبول، لأن هذه الأعراض قد تشير إلى وجود تلف خطير في الأعصاب يحتاج إلى تدخل طبي سريع.

