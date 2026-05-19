في عالم المشروبات الفاخرة، لا يقتصر التنافس على القهوة فقط، بل يمتد أيضًا إلى أنواع نادرة من الشاي تصل أسعارها إلى أرقام خيالية.

وبين عشرات الأنواع الفاخرة، يظل شاي “دا هونغ باو” الصيني واحدًا من أغلى أنواع الشاي في العالم، إذ يتجاوز سعر الكيلو الواحد منه 70 ألف دولار، ما يجعله رمزًا للفخامة والندرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “Times of India”.

ما هو شاي “دا هونغ باو”؟

يعود أصل هذا الشاي النادر إلى جبال “ووي” في مقاطعة فوجيان الصينية، ويُعرف باسم “الرداء الأحمر الكبير”، ويُعد من أشهر أنواع شاي الأولونج التقليدي، الذي يتميز بنكهة غنية ومذاق معقد يجمع بين الحلاوة والخشب والدخان الخفيف.

سر السعر الخيالي

يرجع ارتفاع سعر هذا الشاي إلى ندرته الشديدة، إذ يُحصد من أشجار قديمة جدًا يُقال إن عمر بعضها يتجاوز 350 عامًا، كما أن الكميات المنتجة منه محدودة للغاية كل عام، ما يجعله مطلوبًا لدى الأثرياء وعشاق المشروبات الفاخرة حول العالم.

ورغم سعره المرتفع، فإن شاي “دا هونغ باو” لا يُشرب فقط للرفاهية، بل يُعرف أيضًا بفوائده الصحية، إذ يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على تحسين صحة القلب، وتقوية المناعة، وتنشيط عملية الأيض، إضافة إلى دوره في تقليل التوتر وتحسين التركيز.

طقوس خاصة لتحضيره

لا يتم تحضير هذا النوع من الشاي بطريقة عادية، بل يرتبط بطقوس صينية تقليدية دقيقة تعتمد على درجة حرارة معينة للماء واستخدام أدوات خاصة، للحفاظ على نكهته الأصلية والاستمتاع بتفاصيل مذاقه الفريد.

رمز للفخامة والثقافة الصينية

لا يُعتبر “دا هونغ باو” مجرد مشروب، بل يمثل جزءًا من التراث والثقافة الصينية، وغالبًا ما يُقدم كهدية ثمينة لكبار الشخصيات، كما يُعرض في مزادات عالمية بأسعار باهظة بسبب قيمته التاريخية وندرته الشديدة.