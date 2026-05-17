أقامت "منال"، 31 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مبررة طلبها بأن زوجها أخفى عنها إصابته بمرض السكري قبل الزواج.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت منذ عام من "علاء"، 36 عامًا، ويعمل مدرسًا، موضحة أنه كان يتبع نظامًا غذائيًا معينًا بعد الزواج بحجة أنه "يقوم بعمل رجيم"، لكنها اكتشفت لاحقًا حقيقة مرضه.

وأضافت: "أصيب زوجي بغيبوبة أثناء وجوده في العمل، وبالصدفة علمت من المستشفى أنه مريض بالسكر، رغم أنه لم يخبرني بذلك قبل الزواج".

تفاصيل دعوى خلع بسبب مرض السكر

وتابعت الزوجة: "أنا أعلم أن مرض السكري قد يكون وراثيًا، وكنت أخشى أن يُصاب به أبناؤنا مستقبلًا، خاصة أن حياتنا الزوجية لم تكن مستقرة، سواء في موضوع الطعام أو في تفاصيل كثيرة أخرى".

وأشارت إلى أنها عاتبت زوجها بعد خروجه من المستشفى بسبب إخفائه حقيقة مرضه، إلا أنه رد عليها بقوله إن "السكر أصبح مرضًا منتشرًا بين الناس"، على حد قولها.

واستكملت الزوجة: "طلبت الطلاق لكنه رفض، وكان يدعو علي بأن أُصاب بنفس المرض، وهو ما جعلني أقرر ترك المنزل والعودة إلى أسرتي".

تداول الدعوى أمام المحكمة

وأكدت أنها عندما حاولت مغادرة منزل الزوجية، منعها زوجها من أخذ متعلقاتها الشخصية، وطردها من المنزل، ما دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة.

وأقامت الزوجة دعوى خلع حملت رقم 2088 لسنة 2025، إلى جانب دعوى قائمة منقولات برقم 710 لسنة 2025، ولا تزال الدعويان منظورتين أمام المحكمة.

