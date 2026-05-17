تُعد «الفتة» واحدة من أشهر الأطباق التي ارتبطت بعيد الأضحى المبارك في مصر، إذ لا تكاد تخلو مائدة مصرية منها في صباح أول أيام العيد، لتصبح جزءا أساسيا من الطقوس والعادات المتوارثة عبر الأجيال.

لماذا ارتبطت الفتة تحديدا بعيد الأضحى؟

تعليقًا على ذلك يقول مصطفي شريف، يرجع أصل طبق الفتة إلى العصور المصرية القديمة، حيث كان المصريون القدماء يعتمدون على الخبز واللحم والمرق في إعداد وجباتهم، خاصة خلال الاحتفالات والمناسبات الدينية.

ومع مرور الزمن، تطورت الوصفة حتى وصلت إلى شكلها الحالي المكون من الأرز والخبز المحمص والصلصة والثوم واللحم.

ما علاقة الفتة بعيد الأضحي المبارك؟

وأضاف الباحث في التراث، ارتبطت الفتة بعيد الأضحى بسبب وفرة اللحوم بعد ذبح الأضاحي، إذ اعتاد المصريون إعداد وجبة دسمة تجمع أفراد الأسرة بعد صلاة العيد مباشرة، وكانت الفتة الخيار الأمثل لأنها تعتمد بشكل أساسي على اللحم والمرق.

وأكد يُعرف الطبق بسهولة تحضيره وقدرته على إطعام عدد كبير من أفراد العائلة، وهو ما يتناسب مع أجواء العيد والتجمعات العائلية.

عادة متوارثة عبر الأجيال



ورغم اختلاف طرق إعداد الفتة من محافظة لأخرى، فإنها ظلت رمزا أساسيا لعيد الأضحى في مصر، حيث تضيف بعض الأسر الخل والثوم بكميات كبيرة، بينما يفضل آخرون إضافة السمن البلدي أو المكسرات.

ولا تزال رائحة «الطشة» المميزة وصوت تجهيز الخبز المحمص من أبرز المظاهر التي تعلن بدء أجواء العيد داخل البيوت المصرية.

وأشار إلى أن تحتوي الفتة على عناصر غذائية متعددة بفضل مكوناتها المتنوعة، لكنها في الوقت نفسه تُعد من الوجبات الدسمة،

واختتم حديثه، لم تعد الفتة مجرد وجبة تقليدية، بل أصبحت رمزا للبهجة واللمة العائلية وواحدة من أبرز العادات المصرية المرتبطة بعيد الأضحى، والتي حافظت على مكانتها رغم تغير الزمن وتنوع الأطعمة.

