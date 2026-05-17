أثارت الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة حنان شوقي حالة من القلق بين جمهورها، بعدما نقلت إلى المستشفى نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، خضعت على إثرها لفحوصات طبية مكثفة ودخلت العناية المركزة لتلقي الرعاية اللازمة.

وحرص نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي على طمأنة الجمهور بشأن الحالة الصحية للفنانة، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية أن حالتها أصبحت مستقرة حاليا، وأنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة تم التعامل معها سريعا داخل المستشفى تحت إشراف الأطباء.

وجاءت الأزمة الصحية للفنانة لتسلط الضوء على التحذيرات الطبية من علامات قد تسبق السكتة القلبية المفاجئة، والتي غالبا ما يتم تجاهلها رغم خطورتها.

وقال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن السكتة القلبية المفاجئة أصبحت من أخطر أمراض العصر، مشيرا إلى وجود علامات تحذيرية صامتة تسبق الأزمة القلبية بفترة، ويجب الانتباه إليها مبكرا.

أعراض تسبق السكتة القلبية المفاجئة

وأضاف شعبان خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" المذاع على قناة "الشمس"، أن أبرز هذه الأعراض تشمل التعرق المفاجئ دون بذل مجهود، وضيق التنفس أو الشعور بـ"خنقة" غير مبررة، والأرق واضطراب النوم بشكل متكرر، والشعور برفرفة أو عدم انتظام ضربات القلب، الإجهاد الشديد وصعوبة أداء المهام اليومية البسيطة.

وأكد جمال شعبان أن الطب الحديث يعتمد على الوقاية والكشف المبكر، وليس انتظار ظهور مضاعفات خطيرة، مشددا على ضرورة التوجه للطبيب فور الشعور بهذه العلامات لإجراء الفحوصات اللازمة، مثل رسم القلب وتحاليل السكر والكوليسترول ووظائف الكلى.

كما حذر من خطورة ارتفاع ضغط الدم، واصفا إياه بـ"القاتل الصامت"، لأنه قد لا يظهر أعراضا واضحة إلا بعد حدوث مضاعفات خطيرة مثل النزيف المخي أو الفشل الكلوي، مؤكدا أن القياس الدوري للضغط هو الوسيلة الأهم لاكتشافه مبكرا وحماية القلب من مخاطره.

