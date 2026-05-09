أثار فيروس هانتا قلق العالم، بعد تسجيل إصابات ووفيات على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، وسط مخاوف من احتمالات انتشار العدوى.

ورغم تأكيد منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار الفيروس عالميا لا يزال منخفضا، فإن تسجيل 3 وفيات بين المصابين زاد المخاوف من تحوله لجائحة مثل كورونا.

وقال البروفيسور يحيى مكي، أخصائي علم الفيروسات، إن عائلة فيروسات هانتا معروفة منذ خمسينيات القرن الماضي، وظهرت لأول مرة خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وأوضح، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الفيروسات تحملها القوارض والفئران والخفافيش، وتنتقل بين الحيوانات، وفي بعض الحالات تنتقل إلى الإنسان.

فيروس هانتا منتشر في مختلف قارات العالم

وأضاف أن فيروس هانتا منتشر في مختلف قارات العالم، مشيرا إلى تسجيل ما بين 200 و250 حالة سنويا في أمريكا الشمالية والجنوبية.

كيف ينتقل فيروس هانتا إلى البشر؟

وأشار إلى أن الفيروس ينتمي إلى مجموعة فيروسات الحمض النووي الريبوزي، التي تتكاثر بسرعة داخل جسم الإنسان، موضحا أن العدوى تنتقل غالبا عبر بول القوارض أو لعابها، وكذلك من خلال استنشاق الغبار الملوث بمخلفات الحيوانات، أو تناول أطعمة تعرضت للتلوث.

وأوضح أن فترة حضانة الفيروس تتراوح بين 9 و45 يوما، بحسب ما أكدته منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن الأعراض الأولية تكون غالبا شبيهة بالإنفلونزا، مثل الحمى والصداع وآلام العضلات والإجهاد العام.

الخطورة الحقيقية لفيروس هانتا

وأكد أن الخطورة الحقيقية تبدأ مع تطور المرض، إذ قد يسبب التهابا حادا في الرئتين يشبه المضاعفات التنفسية لفيروس كورونا، كما يمكن أن يهاجم عضلة القلب نتيجة تكاثر الفيروس داخل الأنسجة القلبية.

وأضاف أن بعض الحالات قد تعاني من التهابات حادة في الكلى قد تؤدي إلى الفشل الكلوي، بينما تتسبب بعض سلالات الفيروس في الإصابة بالحمى النزيفية، وهي من أخطر المضاعفات المرتبطة بفيروس هانتا.

وفي السياق ذاته، كشفت منظمة الصحة العالمية تفاصيل جديدة بشأن التفشي الأخير للفيروس على متن سفينة سياحية، موضحة أنه حتى 8 مايو الجاري تم رصد 8 حالات مشتبه بها، تأكدت إصابة 6 منها معمليا.

وأشارت المنظمة إلى وفاة 3 من بين المصابين، بنسبة وفيات بلغت 38%، موضحة أن الحالات المؤكدة تعود إلى سلالة فيروس الأنديز.

وأكدت المنظمة أن تقييمها الحالي يشير إلى أن مستوى الخطر على سكان العالم لا يزال منخفضا، في حين اعتبرت أن مستوى الخطر بالنسبة للركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة يصنف بـ"المتوسط".

وأضافت أنها تواصل مراقبة الوضع الوبائي عن قرب، مع تحديث تقييمات المخاطر بصورة مستمرة، لمنع أي انتشار محتمل للفيروس خارج نطاق الحالات الحالية.

