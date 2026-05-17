ربما شعرت يوما بوخزة مفاجئة تمر عبر يدك عند مصافحة شخص ما أو لمس مقبض الباب، وهو إحساس سريع يشبه الصدمة الكهربائية الصغيرة، وقد يبدو الأمر غريبا أو مثيرا للقلق، لكن هذه الظاهرة شائعة تماما ولها تفسير علمي بسيط يرتبط بما يعرف بـ"الكهرباء الساكنة".

كيف يكتسب جسمك شحنات كهربائية؟



يكتسب جسم الإنسان شحنات كهربائية صغيرة يوميا نتيجة الاحتكاك مع مواد معينة، على سبيل المثال، المشي على أرضية مغطاة بالسجاد، أو ارتداء ملابس مصنوعة من ألياف صناعية، أو حتى الجلوس على مقاعد محددة، يمكن أن ينقل الإلكترونات من سطح إلى آخر، بحسب موقع إنديا توداي.

وتتراكم هذه الشحنات على الجلد أو الملابس، ولا تشعر بها حتى يلتقي الجسم بجسم آخر أو سطح موصل يسمح بتفريغها فجأة، مسببة الوخز المعروف.

لماذا تكون الصدمة أقوى عند لمس المعادن؟



المعادن موصل ممتاز للكهرباء، ما يعني أن الشحنة تنتقل بسرعة أكبر عند ملامستها، لذلك، تشعر بالصدمة فورا عند لمس مقابض الأبواب أو الأجهزة المعدنية.

ما تأثير الطقس الجاف والرطوبة على الشعور بالكهرياء؟



في الشتاء أو في الأماكن المغلقة ذات التدفئة، تنخفض رطوبة الهواء، ما يسمح للشحنات بالتراكم بسهولة، في المقابل، البيئات الرطبة تساعد على تبديد الشحنات تدريجيا، ما يقلل من فرصة حدوث الصدمة المفاجئة.

هل الكهرباء الساكنة تعني وجود مشكلة صحية؟



غالبا لا، فالكهرباء الساكنة ظاهرة طبيعية تماما ولا تشير إلى خلل جسدي أو مرض، لكن إذا صاحب الوخز أعراض أخرى مثل تنميل مستمر أو حرقان متواصل، فيفضل استشارة الطبيب لاستبعاد أي أسباب عصبية.

نصائح لتقليل الصدمات الكهربائية



ارتد ملابس قطنية لتقليل تراكم الشحنات.

استخدم أجهزة ترطيب الهواء في المنزل للحفاظ على رطوبة الجو.

رطب جلدك بمرطب مناسب لتقليل احتمالية تخزين الشحنات.

قبل لمس سطح معدني مباشرة، جرب ملامسته باستخدام مفتاح أو قطعة معدنية صغيرة لتفريغ الشحنة تدريجيا.

